Autonomia degli Airpods Pro 3, meglio degli Airpods Pro 2 anzi no

Gli AirPods Pro 3 hanno più autonomia degli AirPods Pro 2. Anzi no, ne hanno meno. In realtà entrambe le cose, a seconda di come si vogliono interpretare i dati forniti da Apple.

Come sia possibile che gli auricolari lanciati ieri offrano allo stesso tempo una maggiore autonomia e una inferiore dipende da quale parametro consideriamo: le ore che riescono a suonare senza essere ricaricati oppure l’autonomia complessiva prima di dover collegare la custodia a una presa di corrente.

La vera autonomia degli AirPods Pro 3

Il primo caso è quello che Apple ha pubblicizzato ieri. Ogni ricarica completa degli AirPods Pro 3 consente fino a 2 ore in più rispetto agli AirPods Pro 2. Per la precisione, Apple parla di “fino a 8 ore di ascolto con una sola carica abilitando la cancellazione attiva del rumore”. Non certo un pessimo risultato.

Un po’ meno bene le cose vanno se consideriamo l’autonomia totale, includendo la ricarica con la custodia: gli AirPods Pro 3 dichiarano fino a 24 ore di ascolto complessivo, contro le 30 ore degli AirPods Pro 2. Insomma: le sessioni singole migliorano, ma il case dei Pro 3 si scarica prima.

Possibili cause della differenza

La ragione di questa discrepanza è probabilmente nella capacità della batteria che si trova nella custodia degli AirPods Pro 3, che pesa circa 44 g contro i 50,8 g della custodia dei Pro 2, pur con dimensioni esterne molto simili (anzi leggermente più grandi per Pro 3).

Questo suggerisce una batteria interna del case più piccola. Un’altra ipotesi riguarda il passaggio a U2 per il rilevamento in Dov’è, al posto di U1: il nuovo chip che consente un posizionamento più preciso potrebbe consumare di più oppure aver richiesto spazio aggiuntivo, riducendo la capacità della batteria del case.

Sta di fatto che se siete abituati a usare spesso gli AirPods in viaggio e decidete di passare al nuovo modello, dovrete considerare che potrebbe essere più necessario portarsi dietro un caricabatterie: con la custodia si perdono fino a sei ore rispetto al modello precedente e questo diventerà ancora più problematico con il naturale calo della batteria nel tempo.