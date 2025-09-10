La Batteria MagSafe fa ingrassare iPhone Air

iPhone Air è il gioiello di design della nuova gamma di terminali Apple del 2025: solo e appositamente per questo modello la multinazionale di Cupertino propone la nuova Batteria MagSafe da abbinare per prolungarne l’autonomia, ma questo accessorio presenta alcuni inconvenienti.

Tralasciamo il prezzo di 115 euro, più di quanto richiesto rispetto ad altri accessori simili dai marchi terze parti, ma non è una novità. Per avere a disposizione le ultime novità Apple il prezzo di ingresso è sostenuto, dai dispositivi agli accessori. Il prezzo è in parte giustificato perché la batteria MagSafe è progettata espressamente per iPhone Air, con uno spessore molto più contenuto rispetto al modello di precedente generazione, rimosso dal catalogo ormai da tempo.

Non è solo questione di soldi

L’inconveniente principale è che sommando gli spessori del sottilissimo iPhone Air da 5,6 mm e della Batteria MagSafe, lo spessore complessivo aumenta sensibilmente e così anche il peso. In pratica oltre al costo della batteria, nell’impiego quotidiano applicandola magneticamente sul retro di iPhone Air, si mandano in fumo alcune delle caratteristiche principali del terminale, rendendolo più spesso e anche più pensante, rispetto a qualsiasi altro modello di iPhone.

Apple è tirchia di dettagli

Purtroppo nel momento in cui scriviamo Apple fornisce pochissimi dettagli tecnici sulla Batteria MagSafe. La vetrina su Apple Store online indica che questo accessorio aumenta l’autonomia di iPhone Air del 65%, si ricarica in wireless fino a 12W, mentre per una ricarica più veloce via cavo deve essere collegata a iPhone Air e a un alimentatore da 20W o superiore. La compatibilità è indicata espressamente solo per iPhone Air e si può anche usare per ricaricare piccoli accessori tramite USB-C.

Ricordiamo che la precedente (dismessa nel 2023) batteria MagSafe di Apple metteva a disposizione una capacità di 1.460 mAh. Purtroppo per il momento la società non comunica la capacità effettiva del nuovo modello 2025 e probabilmente non lo comunicherà nemmeno in futuro. Per conoscere questo dato dobbiamo aspettare lo smontaggio hardware o l’analisi delle componenti.

Autonomia contro maneggevolezza e design

Apple dichiara che grazie a questo accessorio l’autonomia di iPhone Air, 40 ore secondo l’etichetta UE, raggiunge in totale lo stesso numero di ore di iPhone 17 Pro Max, ovvero il terminale Apple con la batteria e l’autonomia più grandi di sempre, 53 ore secondo l’etichetta UE.

L’autonomia di iPhone Air più Batteria MagSafe è superiore a quella di qualsiasi altro iPhone visto fino a oggi, ma si ottiene snaturando non poco profilo, design, portabilità e maneggevolezza di iPhone Air. Naturalmente gli utenti che necessitano lunga autonomia ed eventuali ricariche di emergenza baderanno più alla sostanza che al design.

Ma tenendo conto che anche senza la batteria esterna iPhone Air offre un autonomia paragonabile e in molti casi anche superiore rispetto a iPhone 16, 16 Pro e molto più degli iPhone 15, la maggior parte degli utenti potrà evitare l’acquisto di questo accessorio.

Solo per uno

Infine Apple precisa che la Batteria MagSafe è solo e solamente per iPhone Air, tutti gli altri modelli sono esclusi. In linea teorica la Batteria MagSafe si può agganciare a qualsiasi iPhone dotato di magneti MagSafe installati sul retro, ma potrebbe non funzionare. Anche perché la forma allungata e sottile, perfettamente in linea con iPhone Air, se utilizzata con qualsiasi altro modello andrebbe a sovrapporsi al blocco delle fotocamere posteriori.

