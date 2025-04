ColorWare propone l’Apple Pencil Pro colorata che sembra un pastello

Pubblicità

ColorWare, azienda statunitense che da tempo offre vari prodotti Apple con colorazioni alternative a quelle della Casa di Cupertino, ora propone una nuova gamma di Apple Pencil con colorazioni che ricordano i pastelli.

La ColorWare Apple Crayon Pro è disponibile in sette colorazioni: black, mint, pink, purple, red, white e yellow; ogni colorazione comprende punta e involucro con verniciatura personalizzata, applicata su una vera Apple Pencil Pro.

Il prezzo per avere un prodotto unico è elevato: 215$ (qui i dettagli) e le spedizioni sono previste in due settimane dall’ordine (qui i dettagli); come termine di paragone, il prezzo di listino negli USA della Apple Pencil Pro è di 129$.

Lo scorso anno Colorware ha proposto una Apple Pencil di seconda generazione sapientemente verniciata per sembrare una classica matita HB 2 con tanto di punta nera e gomma rosso mattone,

L’azienda è altamente esperta in questo campo e in diverse altre occasioni è apparsa tra le nostre pagine proprio perché è stata in grado di dare un nuovo volto ai dispositivi Apple, come quella volta (era novembre del 2019) in cui aggiunse decine di tonalità diverse agli iPad e agli AirPods Pro, che chi voleva poteva acquistare in esclusive colorazioni brillanti o dalla finitura metallica.

Altre volte ha riesumato l’inconfondibile design dei vecchi Macintosh per dare un aspetto retrò sia agli iPhone che agli iMac, un effetto nostalgico che nel 2017 riuscì a portare anche sui controller della Switch facendoli assomigliare ai joypad del primissimo Nintendo.

In Italia Apple Pencil si può comprare anche su Amazon: quella di prima generazione costa 109 € mentre la Apple Pencil 2 costa 134 €. Nel momento un cui scriviamo la Apple Pencil Pro è venduta 134,99€.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Pencil di seconda generazione qui, invece per un confronto tra il modello di prima e seconda generazione rimandiamo a questo articolo di macitynet.