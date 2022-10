B1 Card by Pininfarina è il biglietto da visita digitale

B1 Card è un progetto by Pininfarina Segno, atelier di design dedicato al mondo degli strumenti e accessori di scrittura: mira a rinnovare l’intramontabile biglietto da visita, “piccolo” strumento di presentazione, che abbandona carta e stampa per trasformarsi in versione digitale con funzioni più fluide e versatili, “per stare al passo con i professionisti di oggi e di domani”.

B1 è indicato come qualcosa di più una business card. Permette infatti di trasferire i contatti direttamente nella rubrica del proprio interlocutore, e attraverso l’app dedicata, amplia le funzioni digitali permettendo di registrare più posizioni aziendali (l’azienda può assegnare e modificare i ruoli dei dipendenti), gestire informazioni condivise, monitorare gli analytics (accessi) e altro ancora, tutto tramite una sola card… smart.

Il biglietto funziona su tutti i dispositivi iOS/Android, non richiede connessioni Wi-Fi e secondo gli ideatori garantisce molteplici livelli di privacy (è l’utente a scegliere quali dati condividere). Sul versante sicurezza è anche possibile attivare un blocco in caso di smarrimento. Per quanto concerne l’integrazione CRM è possibile inviare contatti dall’app al sistema. Gli ideatori spiegano che B1 card riduce lo spreco di carta: d’ora in poi i propri dati e dei dipendenti e/o collaboratori si potranno aggiornare con un click, senza necessità di ristampare su carta. È possibile aggiornare in proprio le informazioni e scegliere come condividerle.

I prezzi partono da 39 € per la variante base in PVC (in più varianti di colore) o acciaio; le versioni Pro (49€) e One Edition (99€) possono essere personalizzate con nome e cognome e grafica incisa a laser (es. colori e logo aziendale). Ogni card acquistata aiuterà a far crescere la Foresta Pininfarina Segno, creata in collaborazione con Treedom.

A proposito di biglietti da visita, se siete alla ricerca di un’applicazione Mac specifica, date vi ricordiamo Home Business Card.