Apple TV 2022 prevista in arrivo, le specifiche attese

Anche se l’attuale modello di Apple TV 4K è arrivato nel 2021 e, tradizionalmente, il colosso di Cupertino non aggiorna questo dispositivo per due anni consecutivi, due delle fonti più affidabili nel prevedere le mosse di Apple non hanno dubbi: la multinazionale introdurrà una nuova generazione di Apple TV 2022 con specifiche tecniche aggiornate e altre novità entro la fine dell’anno, in alternativa al più tardi a inizio 2023.

Le due fonti a cui facciamo riferimento sono l’analista Ming Chi Kuo e il giornalista Mark Gurman di Bloomberg. Secondo l’analista Apple potrà sfruttare una struttura dei costi migliorata, una riduzione della spesa che la società potrebbe sfruttare per ridurre il prezzo di vendita. Questo anche perché il dispositivo TV di Cupertino è proposto a un prezzo molto più sostenuto rispetto a concorrenti di poche decine di euro come le chiavette Chromecast e le Fire TV di Amazon.

Mentre Ming Chi Kuo indica un possibile prezzo inferiore, o comunque costi inferiori per Apple, il ben agganciato Mark Gurman anticipa che Apple TV 2022, o inizio 2023, sarà dotata del chip Apple A14 e di un GB di memoria RAM in più, quindi due upgrade hardware che puntano a incrementare le prestazioni. Oltre al miglioramento generalizzato delle prestazioni con app e interfaccia utente, sembra ancora una volta che Apple possa puntare di più sui videogiochi.

L’altra novità, già prevista in arrivo con Apple TV 2022 è un nuovo telecomando Siri di cui non si sa assolutamente nulla, salvo che esiste perché è stato scoperto all’interno di alcuni riferimenti nelle versioni beta di iOS 16.

Nessuno dubita che Apple sia costantemente al lavoro per migliorare sempre prodotti e accessori, ma oltre ai cambiaenti nel telecomando classico, alcuni prevedono che prima o poi Apple possa introdurre anche un suo gamepad o controller di gioco, magari da proporre insieme all’abbonamento Apple Arcade.

Per le altre novità Apple per Mac e iPad attese in ottobre ed entro la fine dell’anno rimandiamo a questo articolo di macitynet.