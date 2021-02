Home Business Card crea biglietti da visita al volo su Mac

Home Business Card 1.7.0 è l’ultima versione di un software Mac pensato per chi ha la necessità di creare biglietti da visita e affini. Tra le peculiarità di questo programma, il supporto dei Contatti e funzionalità di Print merge, in altre parole la possibilità di unire il testo proveniente da un’origine dati con un disegno, generando copie differenti partendo dalle stesse immagini base nel layout.

Home Business Card permette di creare biglietti usando vari formati di serie o di personalizzare i formati. È possibile tenere conto di fogli prestampati di Avery, SureThing, Memorex, Fellowes e altre aziende note nel mondo degli accessori per l’ufficio; si può partire da modelli, specificare una persona nei Contatti da usare per i dati e tenere conto dei relativi dettagli da stampare.

Le immagini sono suddivise in librerie per gli sfondi e clipart. L’integrazione con Foto, Aperture e iTunes permette facile accesso a queste fonti. Il supporto per la tecnologia Apple Core Image Effects di sistema permette di richiamare effetti e filtri vari, e non mancano funzioni per tagliare, riempire aree, modificare colori, creare effetti con scale di grigi, aggiungere luminosità e contrasto e molto altro ancora.

Si possono inserire testi, immagini, pattern ed elementi grafici vari, sfruttare font, creare sfumature di colore e così via. È possibile tenere conto di oggetti che fanno riferimento a campi indicati nei Contatti, aggiungere codici a barre e salvare il progetto come modello-base (template) per usi successivi. Sono supportati codici a barre quali DataMatrix, Code 128 e i QR Code; l’integrazione con Mappe di Apple permette di aggiungere una mappa con indicazioni sulla propria abitazione o sede dell’ufficio.

È ovviamente possibile stampare biglietti singoli o più biglietti su più pagine, prelevando dettagli su alcuni campi dall’app Contatti. Home Business Card 1.7.0 richiede OS X 10.10 o seguenti, costa 10,99 dollari, circa 9 euro al cambio attuale (licenza una tantum, senza abbonamenti) e si acquista direttamente dal sito dello sviluppatore. Sempre dal sito web dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa e anche la versioni precedenti per vecchie versioni di macOS.

