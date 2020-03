BAE Systems fornirà i propulsori per 600 autobus elettrici in Irlanda

BAE Systems, azienda specializzata nella propulsione elettrica, è stato selezionato da Alexander Dennis Limited (ADL) e dalla National Transport Authority (NTA) della Repubblica Irlandese per la fornire fino a 600 sistemi di propulsione a energia elettrica per la sua nuova flotta di autobus in Irlanda. La selezione comprende un ordine iniziale di 100 sistemi.

«Il sistema Series-ER è estremamente affidabile e costituisce un passo importante verso la completa elettrificazione per l’Irlanda» afferma Steve Trichka, vicepresidente e general manager della divisione Power & Propulsion Solutions di BAE Systems. «Questa tecnologia porta l’Irlanda più vicino al trasporto a emissioni zero, riducendo il consumo di carburanti e migliorando la qualità dell’aria nelle aree in cui la popolazione vive, lavora e viaggia».

Con il sistema Series-ER, gli autobus saranno in grado di funzionare utilizzando energia elettrica pulita nelle zone designate a zero e a bassa emissione. Il sistema utilizza un software di posizionamento globale (GPS) che permette agli autobus di funzionare in modalità completamente elettrica quando entrano nelle zone designate. Gli autobus passano all’alimentazione elettrica quando il motore è spento, eliminando l’emissione di gas di scarico nelle aree con alta densità di popolazione come quelle che comprendono scuole, ospedali e attrazione turistiche.

BAE riferisce che questa tecnologia è frutto dell’esperienza più che ventennale nello sviluppo e nell’integrazione di sistemi di propulsione elettrica e di accessori per gli autobus di transito. Il sistema Series-ER è basato su queste fondamenta e massimizza l’efficienza del sistema di accumulo dell’energia.

Con una capacità aumentata delle batterie, è possibile offrire un trasporto a emissioni zero senza che l’autobus debba fermarsi per ricaricare le batterie stesse. In questo modo si elimina anche la necessità che le città installino infrastrutture costose per le ricarica. La tecnologia Series-ER di BAE Systems sta attualmente alimentando oltre 200 autobus in tutto il mondo, anche in città importanti come Brighton, Boston e San Francisco.

