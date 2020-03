Coronavirus, Apple invia pacchi di viveri ai dipendenti bloccati in Cina

Ai dipendenti cinesi isolati per via del coronavirus, Apple ha inviato generi di conforto, medicinali e un iPad. Nel cesto regalo si trovano: snack, mascherine per il viso e anche un iPad da 10,2″. La Mela ha allegato una lettera sulla quale è riportato:

«Cari colleghi di Hubei e Wenzhou,

speriamo che questa lettera vi trovi bene e in salute. Dall’ultima comunicazione con voi sappiamo che state continuando a tenere duro in questa difficile circostanza. Comprendiamo le difficoltà che state affrontando e vorremmo fornire il nostro miglior supporto a voi e alle vostre famiglie. Hubei e la città di Wuhan sono state colpite duramente dal contagio di coronavirus che ha finora mietuto 2835 vite in Cina».

«Inviamo i nostri migliori auguri a nome dell’intero Apple Team, insieme ad un nuovo kit di cortesia per voi e le vostre famiglie. Nel kit troverete generi di conforto e un iPad che può essere usato per semplificare l’attività didattica dei bambini online o per passare il tempo durante il prolungato soggiorno in casa. In aggiunta, una serie di servizi di consulenza e consultazione sono stati preparati appositamente per voi per aiutarvi a superare questo momento».

In Cina intanto il numero di casi di coronavirs si sta abbassando e in alcune regioni si sta tornando a lavorare; l numero di nuovi casi registrati in Cina il 27 febbraio è stato il più basso da un mese a questa parte. Secondo le autorità e media del Dragone l’epidemia si sta finalmene stabilizzando. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato che i casi di contagio in Cina stanno da alcuni giorni diminuendo ed ha datto l’assenso alla parziale ripresa delle attività produttivee e il ritorno a scuola nella maggior parte delle regioni cinesi.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ritiene che la Cina stia cominciando a tenere sotto controllo il coronavirus ed è fiducioso sul ritorno alla normalità. “Se guardiamo ai numeri, scendono giorno dopo giorno, e sono pertanto molto ottimista”

