Amazon Prime Video, tutte le serie tv e i film in arrivo a marzo 2020

Celebrity Hunted, Caronte e Making the cut sono alcune delle serie tv disponibili su Amazon Prime Video a partire da marzo 2020. Titoli che arricchiranno il catalogo della televisione in streaming di Amazon e che anticipano una primavera interessante per gli utenti della piattaforma di tv in streaming di Amazon, che dopo un 2019 impegnativo – con l’arrivo di Apple TV+ – si sta preparando ad affrontare il mese di marzo 2020 che non sarà certamente meno difficile, a causa dell’arrivo di Disney+.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo sarà disponibile a partire dal 13 marzo. Si tratta di una serie non-fiction italiana Amazon original, un real-life thriller in sei episodi che avrà come protagonisti otto personaggi famosi italiani, tra cui Francesco Totti, Fedez, lo youtuber Luis Tal, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Le celebrità dovranno scappare da un team di cacciatori esperti: dovranno mantenere l’anonimato e preservare la propria libertà per 14 giorni con risorse economiche limitate. Si metteranno sulle loro tracce investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e professionisti provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

Una nuova serie crime arriverà dalla Spagna il 6 marzo: Caronte. La serie, in tredici episodi, racconta le vicende di Samuel Caronte, ex poliziotto ingiustamente condannato che lavora come avvocato e decide di indagare sui fatti che hanno portato alla sua condanna otto anni prima per fare giustizia. Nel cast, Roberto Alamo, Miriam Giovanelli, Carlos Hipolito, Marta Larralde, Belen Lopez e Julieta Serrano.

Heidi Klum e Tim Gunn tornano con una nuova competizione di moda in esclusiva su Amazon Prime Video. Il debutto di Making the Cut è previsto per venerdì 27 marzo 2020. La competizione di moda in 10 episodi porterà in gara 12 diversi talenti tra stilisti e imprenditori con due episodi rilasciati su base settimanale per terminare con una grande finale il 24 Aprile 2020.

A partire da marzo saranno inoltre disponibili su Amazon Prime Video:

Serie TV

Bates Motel – 5 stagioni dall’1 Marzo

Psych – 8 stagioni dall’1 Marzo

Caronte – la prima stagione dal 6 Marzo

Il Cacciatore – la seconda stagione dal 26 Marzo

Film e documentari

Apollo 11 – dall’1 Marzo 2020

Crawl – Intrappolati – dal 3 Marzo

Skyscraper – dal 14 Marzo

Billionaire Boys Club – dal 19 Marzo

Guns Akimbo – dal 23 Marzo

Mamma Mia! Ci Risiamo – dal 27 Marzo

Una selezione di film con Paolo Villaggio – dall’1 Marzo

Una selezione di film con Diego Abatantuono – dall’1 Marzo

