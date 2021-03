Baicycle Smart 2.0, la bicicletta elettrica pieghevole in offerta a 395,99 euro

Meno di quattrocento euro per comprare una bicicletta elettrica: possibile? La risposta è Sì se si compra oggi Baicycle Smart 2.0, in offerta con un codice a 395,99 euro.

Si tratta di una bicicletta elettrica pieghevole, quindi di quelle più compatte che si possono facilmente trasportare all’interno di un bagagliaio dell’automobile o che comunque occupano poco spazio in garage. Per certi versi ricorda il concetto delle “Graziella” che andavano particolarmente in voga negli anni ’60, ovvero delle biciclette da tirare fuori quando si è troppo stanchi per proseguire a piedi e non c’è modo di proseguire con un’automobile.

Ci vengono in mente soprattutto le grandi città, dove districarsi nel traffico cittadino con una automobile è davvero sconveniente sia in termini di stress che di tempo impiegato in strada. Ma in fondo una bicicletta come questa è comoda in tanti altri contesti, soprattutto perché utilizza un motore elettrico per la pedalata assistita, il che significa che può far percorrere decine di chilometri con uno sforzo praticamente nullo.

Nel caso della Baicycle Smart 2.0 in promozione, dentro c’è un motore da 300W, leggermente più potente dei 250W largamente impiegati dalle biciclette elettriche attualmente in commercio, il che significa che dovrebbe garantire una spinta migliore soprattutto in quelle condizioni di sforzo maggiore, quando ad esempio il pilota ha un peso superiore ai 100 chilogrammi o quando si sta percorrendo una strada in salita. Non va invece più veloce delle altre, perché è presente un limitatore elettronico che blocca la velocità massima a 25 Km/h in modo tale da rispettare le normative vigenti nei vari paesi (Italia compresa).

La batteria impiegata si ricarica completamente in 6 ore e promette un’autonomia di 30 chilometri con una sola carica se si percorre una strada in cemento senza pendenze e a pedalare c’è una persona con un peso di 75 chilogrammi. Chiaramente i chilometri complessivi percorribili con una sola carica possono aumentare o diminuire al variare di queste condizioni.

Questa bicicletta presenta una luce frontale da 2W e una posteriore da 1W, un campanello e pesa 18 chilogrammi, quindi è anche piuttosto leggera. Può sopportare un peso massimo di 150 chilogrammi e quando chiusa occupa uno spazio di 114 x 23 x 59 centimetri, mentre completamente aperta misura 114 x 49 x 99 centimetri. Usa ruote da 12″ e sulla posteriore è presente anche un ammortizzatore idraulico per attutire i sobbalzi.

La trovate in vendita su Gogobest. Generalmente costa 550 euro ma al momento è in sconto a 405,99 euro: se però inserite il codice MW36K0QYDKM3 nel carrello prima dell’acquisto risparmiate altri 10 euro, pagandola perciò 395,99 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.