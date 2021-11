Balance è il tappetino da bagno che misura peso e postura

Dimenticate pure l’annoso sali-scendi dalla bilancia per controllare se siete ingrassati o come sta andando la dieta, perché sul mercato sta per arrivare Balance. C’è sempre da mettere i piedi sopra un dispositivo, ma non ha più né la forma né la ridotta capacità di una bilancia, perché la tecnologia che c’è dentro offre molto di più.

Si tratta di un tappetino molto più smart di quello che può sembrare, perché mentre ci si trova in bagno – magari dopo essere usciti dalla doccia, mentre ci si asciuga i capelli o ci si lava i denti, quindi senza interrompere la normale routine quotidiana – basta starci sopra coi piedi nudi per ottenere un report completo contenente non solo il peso corporeo ma anche tutti gli altri dati biometrici che sono in grado di raccogliere le bilance più intelligenti del momento, come ad esempio la percentuale di massa grassa e massa magra, quella ossea, muscolare e quella acquosa, tra gli altri.

In aggiunta a tutto questo grazie alla tecnologia brevettata di riconoscimento della pianta del piede e di come il peso vi si distribuisce sopra è in grado di determinare il bilanciamento del corpo e la postura dell’utente e in conseguenza di ciò è in grado di suggerire tramite l’app una serie di esercizi per migliorare anche questi due aspetti del proprio corpo (utile specialmente per gli anziani), oltre che ad esempio rilevare un principio di scoliosi negli adolescenti.

Non c’è uno schermo, quindi i dati devono essere necessariamente visti tramite l’app abbinata, e grazie al sistema di intelligenza artificiale integrato è in grado di riconoscere i diversi componenti della famiglia – anche grazie all’analisi dell’impronta podalica – che utilizzano il dispositivo in modo da archiviare e catalogare separatamente i vari dati raccolti tra una “pesata” e l’altra.

Balance ha fatto il suo debutto al CES 2020 come prototipo ma adesso siamo al passaggio successivo perché l’azienda che lo produce ne ha completato lo sviluppo e sta raccogliendo i fondi su Indiegogo per avviare la produzione industriale.

Nel momento in cui scriviamo ha più che raddoppiato la cifra quindi è lecito aspettarsi la consegna delle prime unità preordinate già ad aprile 2022 come promesso in fase di acquisto: il prezzo sarà di 399 dollari, circa 348 euro al cambio odierno, ma ancora c’è la possibilità di contribuire alla causa acquistandolo con uno sconto del 42% al prezzo di circa 200 euro.

