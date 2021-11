Nintendo Switch conquista gli USA con la versione OLED

Il mese scorso la PS5 ha messo fine al regno incontrastato di Nintendo Switch durato quasi tre anni, come la console più venduta negli Stati Uniti: dopo una breve parentesi, tuttavia, la multinazionale di Super Mario si è ripresa lo scettro: già ad ottobre, grazie all’uscita del nuovo modello OLED, Switch è tornata al vertice delle vendite console in USA.

Secondo Nintendo, Switch ha venduto complessivamente 711.000 unità negli Stati Uniti nel mese di ottobre, con 314.000 di queste in versione OLED. Il gruppo NPD afferma che questi numeri hanno reso Switch la console più venduta negli Stati Uniti nel mese di riferimento, “sia in unità che in dollari”.

Gli analisti osservano che i numeri delle vendite di ottobre sono inferiori del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, come riporta The Verge. All’inizio di questo mese, Nintendo ha tagliato le sue previsioni di vendita complessive – ora prevede di vendere 24 milioni di unità a livello globale tra aprile 2021 e marzo 2022, ossia 1,5 milioni in meno rispetto alle previsioni precedenti – a causa della carenza globale di chip.

Come sapete, nel nostro ultimo rapporto sugli utili, abbiamo rispecchiato una riduzione del nostro numero complessivo per quest’anno; abbiamo ridotto da circa 1,5 milioni di unità a 24 milioni di unità a livello globale. E questo riflette le prospettive e la visibilità che abbiamo nel resto dell’anno fiscale. Dirò che i componenti a semiconduttore scarseggiano e il futuro è incerto. Non ci sono grandi miglioramenti all’orizzonte. Quindi penso che le sfide continueranno nel 2022. Continueremo a fare del nostro meglio lavorando con i nostri fornitori per assicurarci di avere la migliore fornitura possibile

Al di fuori dell’hardware, Nintendo ha notato che Metroid Dread, titolo lanciato insieme a Switch OLED l’8 ottobre, ha venduto 854.000 unità negli Stati Uniti, rendendolo “il miglior inizio di sempre per qualsiasi gioco Metroid”. Nel frattempo, Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto “un picco significativo” dopo il suo ultimo importante aggiornamento. New Horizons è attualmente il secondo gioco Switch più venduto con quasi 35 milioni di unità vendute a livello globale.

