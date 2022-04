Bang Olufsen Beoplay EX somigliano ad AirPods

Piaccia o no, se non altro il design degli AirPods funziona, tanto da essere imitato e ripreso da più aziende: e adesso alla lista si aggiunge anche la prestigiosa Bang & Olufsen, che con i nuovi Beoplay EX prende in prestito proprio la forma a stelo caratteristica degli auricolari di Apple per migliorare la vestibilità e il confort, offrendo un migliore bilanciamento parimenti a un alloggiamento in-ear più piccolo.

Almeno l’azienda può puntare sul fatto che offre tre varianti di colore – nero, blu e oro – che quantomeno si discostano dal solito (e al momento unico) bianco offerto da Apple, perché fino a che non vengono messi alla prova non si può dire molto altro di queste cuffie, che vengono invece promosse da Bang & Olufsen per il «suono superiore» che sono in grado di offrire. Sicuramente grazie anche alla forma riescono ad integrare i driver più grandi mai visti in auricolari di questo genere (siamo sui 9,2 millimetri) quindi almeno per quanto riguarda la potenza che sono in grado di erogare non dovrebbero esserci dubbi.

Tra le caratteristiche di punta la società cita anche una migliore qualità delle telefonate e il supporto alla tecnologia Bluetooth 5.2, e una serie di funzioni che ci si aspetta da un paio di cuffie che si posizionano nella fascia alta di mercato: prima tra tutte le cancellazione attiva del rumore, seguita dalla resistenza alla polvere e all’acqua con un grado di certificazione IP57.

Non manca la possibilità di associare due dispositivi e la custodia con batteria per la ricarica supplementare quando vengono riposti nella scatola, che porta l’autonomia complessiva a 20 ore (singolarmente ciascuno, con ANC abilitato, può suonare per 6 ore prima di scaricarsi).

A far desistere dall’acquisto potrebbe essere solo una cosa: il prezzo. Bang & Olufsen vende i nuovi Beoplay EX a 399 euro, un prezzo ben al di sopra dei più costosi AirPods Pro (279 euro) o del prezzo di altre ottime cuffie come i Momentum True Wireless 2 di Sennheiser (300 dollari) o i WF-1000XM4 di Sony (280 euro). Tuttavia, questa al momento resta probabilmente la scelta migliore per chi preferisce il suono e il design minimalista di Bang e Olufsen.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bang & Olufsen sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.