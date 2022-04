Niantic Peridot porta gli animali virtuali nella realtà aumentata

Niantic, sviluppatore noto per Pokémon GO e Ingress, presenta Peridot, un nuovo gioco di animali virtuali per dispositivi mobili, sempre interamente basato sull’utilizzo della Realtà Aumentata nel mondo reale.

Entrato nella fase di soft launch in alcuni mercati selezionati, il gioco permette agli utenti di esplorare il mondo e prendersi cura dei propri Peridot, creature virtuali, risvegliatesi da un lungo sonno di migliaia di anni. Peridot sfrutta la tecnologia AR Niantic per mettere a disposizione dei giocatori la possibilità di potersi prendere cura di adorabili creature, allevandole e facendole crescere.

Dopo aver dormito per migliaia di anni, i Peridot, o semplicemente Dot, si stanno risvegliando in un mondo molto diverso da quello in cui erano soliti vivere e servirà l’aiuto di tutti i giocatori per proteggerli dall’estinzione.

Il compito dei giocatori, dunque, è quello di prendersi cura dei propri animaletti virtuali, dovendoli accudire dalla nascita all’età adulta; nel contempo, i giocatori dovranno esplorare il mondo insieme ai propri cuccioli, potendo anche collaborare con altri utenti, per diversificare le specie di Peridot.

Presto Niantic renderà disponibili maggiori informazioni sul lancio globale e su tutti gli aggiornamenti futuri di Peridot. Inoltre, a breve sarà possibile registrarsi in anteprima, per poter essere tra i primi a giocare, non appena il titolo verrà ufficialmente rilasciato a livello globale. Da qui è già possibile inserire il proprio indirizzo email e paese per essere informati non appena il gioco sarà disponibile nella propria nazione.

Niantic e Sony hanno annunciato una collaborazione per sviluppare una tecnologia audio più immersivi e su misura per la realtà aumentata. Ricordiamo che a novembre 2021 lo sviluppatore ha rilasciato il kit per sviluppare giochi ed esperienze per realtà aumentata e anche per il metaverso.

Tutte le notizie di macitynet dedicate alla realtà aumentata sono disponibili da questa pagina: il primo visore Apple è previsto in arrivo entro il 2023.