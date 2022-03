BBC resuscita le onde corte della Seconda Guerra Mondiale

La BBC sta ricorrendo alla trasmissione di notiziari tramite radio a onde corte in Russia, dopo che il Paese ha bloccato l’accesso ai siti web del servizio pubblico radiotelevisivo del Regno Unito. Secondo quando riportato da The Guardian, BBC ha annunciato di aver riportato in vita la tecnologia di trasmissione dell’era della Seconda Guerra Mondiale nella regione poche ore prima che i suoi siti fossero banditi. La notizia del divieto è stata riportata anche dall’agenzia di stampa statale russa RIA.

La radio a onde corte utilizza frequenze che trasportano il segnale su lunghe distanze e sono accessibili su apparecchi portatili. La BBC afferma che le sue trasmissioni a onde corte saranno disponibili su frequenze di 15735 kHz dalle 18:00 alle 20:00 e 5875 kHz da mezzanotte alle 2:00, ora locale in Ucraina. Le notizie verranno lette in inglese, e secondo la BBC sarà disponibile a Kiev e in alcune “parti della Russia”.

La radio a onde corte ha una lunga storia di trasmissioni in tempo di guerra. The Guardian riporta che il suo utilizzo ha raggiunto il picco durante la Guerra Fredda, ma che è stato utilizzato anche durante la Seconda Guerra Mondiale per trasmettere propaganda. Il BBC World Service ha interrotto il suo utilizzo della tecnologia in Europa nel 2008, dopo 76 anni di attività.

L’agenzia di stampa statale russa RIA ha riferito che oltre a bloccare BBC News, come segnala The Verge, l’organismo di controllo russo delle comunicazioni Roskomnadzor ha anche limitato l’accesso a Radio Liberty, all’emittente radiofonica statale statunitense Voice of America, Meduza e l’emittente statale tedesca Deutsche Welle.

L’account Twitter Russia della BBC consiglia, inoltre, ai russi di scaricare le sue app iOS e Android come soluzione alternativa per accedere alla sua copertura online. Nel 2019, la società ha anche lanciato un dominio Tor Onion, progettato per offrire un modo più sicuro, con prestazioni più elevate e resistente alla censura, così da poter accedere al proprio sito Web tramite i browser Tor, rispetto a un tipico URL .com o .co.uk. L’attuale dominio onion della BBC è il seguente:

https://www.bbcnewsd73hkzno2ini43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccijh7745uqd.onion

La BBC ha riferito che il traffico diretto verso la sua copertura in lingua russa è stato più del triplo rispetto ai livelli abituali la scorsa settimana (10,7 milioni di visite contro una media di 3,1 milioni), mentre i visitatori dei suoi contenuti in lingua inglese in Russia sono aumentati del 252% la scorsa settimana. Le visite alla sua copertura in lingua ucraina, invece, sono più che raddoppiate. Così ha commentato la BBC:

In un conflitto in cui la disinformazione e la propaganda sono diffuse, c’è un chiaro bisogno di notizie concrete e indipendenti di cui le persone possano fidarsi. Continueremo a dare al popolo russo l’accesso alla verità, comunque possiamo

Mentre la portata della BBC viene limitata all’interno della Russia, le organizzazioni di media statali russe RT e Sputnik sono prese di mira fuori dal paese sia dalle piattaforme tecnologiche che dalle autorità di regolamentazione. Tante le sanzioni prese già contro il Paese, anche da parte di Apple.

Per tutte le notizie di tecnologia che ruotano attorno alla tematica della guerra tra Russia e Ucraina, e per vedere quali sanzioni hanno applicato le big tech, come Apple, il link da seguire è direttamente questo.