Sony e Honda costruiranno auto elettriche insieme

Sony e Honda stanno formando una nuova società tramite cui progetteranno e venderanno insieme veicoli elettrici. L’impresa non è stata ancora finalizzata, ma le due società hanno già firmato un memorandum d’intesa con le loro intenzioni. La nuova società, ancora senza nome, dovrebbe essere costituita quest’anno, e il primo modello EV è previsto per il 2025.

Honda si occuperà della progettazione, dello sviluppo e delle vendite di questo primo veicolo, mentre Sony si concentrerà sullo sviluppo della piattaforma per i servizi dedicati alla mobilità. Lo scopo di questa partnership è infatti quello di combinare l’esperienza di Honda nella produzione e nella commercializzazione delle auto con le capacità di Sony riguardo i sensori d’immagine, le telecomunicazioni e l’intrattenimento digitale.

«Lo scopo di Sony è quello di riempire il mondo di emozioni attraverso il potere della creatività e della tecnologia», ha dichiarato l’amministratore delegato Kenichiro Yoshida. «Attraverso questa alleanza con Honda, che ha accumulato una vasta esperienza e risultati nel settore automobilistico a livello mondiale e per molti anni, continuando a macinare progressi rivoluzionari in questo campo, intendiamo basarci sulla nostra visione, che è quella di rendere lo spazio della mobilità uno spazio emotivo, contribuendo all’evoluzione della mobilità incentrandola sulla sicurezza, sull’intrattenimento e sull’adattabilità».

«La nuova società mirerà ad essere all’avanguardia nell’innovazione, nell’evoluzione e nell’espansione della mobilità in tutto il mondo attraverso un approccio ampio e ambizioso che miri alla creazione di valori in grado di superare le aspettative e l’immaginazione dei clienti», ha aggiunto di rimando l’amministratore delegato di Honda Toshihiro Mibe.

«Lo faremo sfruttando la nostra tecnologia e il nostro know-how in relazione all’ambiente e alla sicurezza, allineando al contempo le risorse tecnologiche di entrambe le società. Sebbene Sony e Honda condividano una buona parte di storia e cultura, le nostre aree di competenza tecnologiche sono molto diverse. Ritengo quindi che questa alleanza, unendo i punti di forza di entrambe, offra grandi opportunità per il futuro della mobilità».

E’ da diversi anni che Sony mette in luce le intenzioni di voler entrare nel mondo automobilistico: al Consumer Electronics Show di Las Vegas (era il 2020) mostrò un concept di auto elettrica chiamato Vision-S e nell’edizione del gennaio scorso ha presentato il nuovo prototipo Vision-S 02, annunciando contemporaneamente l’intenzione di voler fondare una società operativa chiamata Sony Mobility entro questa primavera.

Non sappiamo se si tratta della stessa joint venture annunciata poc'anzi, ma è certo che quello con Honda è il primo passo concreto che Sony fa in ambito automobilistico commerciale.