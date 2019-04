Beats Powerbeats Pro, pre-ordini dal 3 maggio e lancio il 10 maggio

Negli Stati uniti e in Canada Sarà possibile effettuare i pre-ordini per i nuovi auricolari senza fili PowerBeats Pro a partire dal 3 maggio sul sito Apple. Non è chiaro se i pre-ordini saranno attivati anche su altre nazioni ma in ogni caso gli auricolari saranno ufficialmente distribuiti in tutto il mondo a partire dal 10 maggio.

Questi nuovi auricolari di Beats – brand della Casa di Cupertino – vantano lo stesso chip H1 che Apple usa negli AirPods 2, offrono fino a 9 ore di ascolto, supporti auricolari regolabili e sono resistenti all’acqua e al sudore. Le loro caratteristiche e l’assenza di fii li rendono particolarmente adatti per gli allenamenti. Beats parla di “suono potente e bilanciato”, con “ampia gamma dinamica” e isolamento acustico.

Ogni auricolare offre fino a 9 ore di ascolto e grazie alla custodia di ricarica dedicata è possibile avere più di 24 ore di ascolto combinato. Gli auricolari supportano “Ehi Siri” con i dispositivi iOS ma è anche possibile premere il pulsante “b” per usare i comandi vocali su numerosi dispositivi compatibili. Lo steso pulsante può essere sfruttato per rifiutare una chiamata.

Sono presenti i tradizionali controlli per il volume e la riproduzione su entrambi gli auricolari e funzionalità di riproduzione automatica: i sensori fanno partire la musica nel momento in cui indossiamo gli auricolari, e la mettono in pausa quando li togliamo.

Gli auricolari Beats Powerbeats Pro sono disponibili nei colori bianco avorio, nero, blu navy e verde muschio. La confezione include: auricolari wireless, custodia di ricarica, copriauricolari in quattro misure e cavo di ricarica da Lightning a USB-A. Il prezzo è di 249,95 euro. Sull’Apple Store online italiano nel momento in cui scriviamo alla sezione “Disponibilità” è riportata la dicitura “Presto disponibile”.