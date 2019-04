Anche agli squali piace iPhone, il dietro le quinte dello spot Apple

Agli squali piace iPhone tanto da indurli a rubarlo al fotografo che cerca di riprenderli: è quello che racconta il dietro le quinte del video “Do not Mess with Mother” di Apple è un filmato del making off che toglie il fiato allo spettatore come lo stesso spot. Nel video “Do not Mess with Mother”, presentato in occasione della Giornata della Terra, Apple ha raccontato, attraverso un montaggio di clip mozzafiato il pianeta e la natura visti con la lente di iPhone XS.

Il video del dietro le quinte è un approfondimento sulla produzione del video e presenta dei clip inediti, che non sono poi stati selezionati per lo spot finale “Do not Mess with Mother”, ma che racconta aneddoti curiosi della realizzazione del video, come l’interesse da parte di uno squalo e delle scimmie per iPhone. Nelle riprese, infatti, è stato catturato l’attimo in cui lo squalo ruba l’attrezzatura a un fotografo e il momento in cui delle scimmie giocano con un iPhone.

Il filmato finale “Do not Mess With Mother” si concentra su natura e fauna in tutto il mondo (il video è stato girato in nove paesi), ma particolarmente d’effetto sono le immagini dello squalo e delle aquile. Un ruolo decisivo nel rendere il filmato mozzafiato è quello della colonna sonora metal: per accompagnare le immagini sono state scelte le note di Last Rites dei Megadeth.

I 70 secondi del video “Do not Mess With Mother”, rilasciato poco prima dell’Earth Day 2019, è stato girato con iPhone XS da Camps4 Collective, una società di produzione specializzata in fotografie all’aperto per il cinema e la pubblicità già premiati al Sundance Film Festival nel 2014 per la produzione del film sull’alpinismo Meru.

Il filmato è un’altra dimostrazione della capacità di iPhone XS nella produzione di video, proprio come il mini-film pubblicato alcuni giorni fa che promuove il programma di ricerca degli squali balena delle Maldive (MWSRP), il cui team che opera sul campo monitora i dati demografici e i movimenti delle varie specie tramite un’app per iOS.

Le capacità video e fotografiche saranno ulteriormente ampliate e migliorate quest’anno: per gli iPhone 2019 in arrivo a settembre sono attesi modelli top con tripla fotocamera, mentre l’erede di iPhone XR sembra arriverà per la prima volta con doppia fotocamera.

