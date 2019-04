Mettete i cartoni preferiti dai bambini su smartphone e tablet con BoingApp

Non serve un sintonizzatore digitale TV per mettere i cartoni animati su iPhone e iPad: con l’app BoingApp il canale 40 del digitale terrestre può essere guardato in diretta da smartphone e tablet e con la semplice connessione ad Internet.

In questo modo i più piccoli potranno guardare il proprio canale TV preferito ovunque e in qualsiasi momento, senza perdersi più neanche un cartone animato ad esempio durante un lungo viaggio in auto.

L’applicazione, come dicevamo, permette di guardare in diretta streaming tutto quel che viene trasmesso dall’emittente ma anche, tramite on demand, gli episodi completi dei cartoni animati in catalogo. Potranno inoltre intrattenersi con più di 40 mini-giochi e allenare l’orecchio alla lingua inglese attraverso la scheda English Corner che propone per l’appunto i medesimi cartoni animati in lingua inglese.

BoingApp è progettata su misura di bambino, perciò è sicura, senza acquisti in-app e facile da usare: tutti i contenuti sono infatti disponibili senza bisogno di alcuna registrazione e al suo interno è presente anche una selezione dei programmi di Cartoonito per i più piccoli.

L’app in realtà esiste dal 2012 ma soltanto da agosto 2018 è diventata un’estensione del canale televisivo: prima era solo un’applicazione di intrattenimento con cui si poteva giocare con le mascotte Bo e Bobo.

BoingApp è gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone e iPad oppure dal Play Store per i dispositivi Android.