Belkin Dock Thunderbolt 3 Standard supporta fino a due monitor 4K

Velocità, alta definizione e tecnologia Thunderbolt per Mac e computer Windows. E’ quel che offre “Belkin Dock Thunderbolt 3 Standard”, il primo dock dell’azienda a doppia alimentazione che permette di creare un desktop esteso ad alte prestazioni utilizzando un singolo cavo attaccato.

Il cavetto incorporato Thunderbolt 3, lungo 20 centimetri, permette infatti di collegare molteplici periferiche al computer con porte per monitor, mouse, chiavette USB, tastiere, altoparlanti, dischi fissi esterni e altro ancora. Da un lato troviamo una presa DisplayPort 1.4 per la connessione a monitor/display ad alta risoluzione, una porta HDMI 2.0 e una presa Gigabit Ethernet, dall’altro trova posto un USB-C con tecnologia Power Delivery. In un terzo lato è presente l’ingresso/uscita audio jack da 3.5 millimetri per microfono e altoparlante, una porta USB-A 3.2 gen 2 (10 Gbps) e una seconda presa USB-A 2.0 per mouse, chiavette e stampanti.

Si tratta di una soluzione a dock singolo pensata per le aziende in cui i dipendenti utilizzano MacBook con macOS Sierra 10.12 o versioni successive e computer con Windows 10. L’ampia compatibilità è inoltre funzionale anche in ambienti di lavoro condivisi o per le stazioni di lavoro temporanee, in cui gli utenti desiderano sfruttare una stazione di lavoro ad alte prestazioni con un’installazione minima.

Questo dock supporta fino a due monitor 4K a 60 Hz tramite le porte DisplayPort e HDMI, oppure un singolo monitor 5K a 60 Hz o con uno schermo 8K (7.680 x 4.320 pixel) a 30 Hz. Come dicevamo, quando è connesso ad un laptop, alimenta le periferiche connesse al dock senza dover utilizzare un cavo di alimentazione separato. In sostanza è possibile mantenere il computer carico collegando l’alimentatore esistente (60W consigliati) alla porta USB-C PD sul dock Thunderbolt.

Belkin Dock Thunderbolt 3 Standard misura 10 x 10 x 3 centimetri e pesa poco più di 210 grammi. E’ coperto da una garanzia di due anni e questa settimana è in sconto su Amazon a 139,99 euro insieme al modello Pro

Belkin Thunderbolt 3 Standard Dock con Cavo Thunderbolt 3 (Dock Thunderbolt per Mac e Windows), Supporto Doppio Monitor 4K a 60 Hz, Velocità Dati fino a 40 Gbps, Ricarica Upstream fino a 60 W In offerta a 139,99 € – invece di 189,99 €

sconto 26% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro, con Cavo Thunderbolt 3 da 0.8 m (Compatibile con MacOS e Windows, Doppio Monitor 4K HD, Trasferimento Dati fino a 40 Gbps, USB PD 85 W Power e Lettore di Schede SD) In offerta a 269,99 € – invece di 349,99 €

sconto 23% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).