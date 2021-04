Belkin presenta il supporto motorizzato per videochiamate con iPhone

Belkin ha appena presentato una intera serie di accessori Magsafe: il più interessante tra tutti è quello dedicato a videochiamate e video conferenze che la società etichetta con l’anonima sigla MMA001btWH e che chiama più genericamente Magnetic Phone Mount with Face Tracking.

Tradotto in italiano vuol dire qualcosa tipo supporto magnetico per cellulare con rilevamento (e insegumento) del volto, perché è proprio questo quello che fa: grazie all’app abbinata è in grado di riconoscere il volto del soggetto che, grazie al sistema motorizzato, resterà sempre al centro dell’inquadratura anche mentre si sposta. Il telefono si aggancia alla piastra MagSafe (quindi, per ora, solo gli iPhone della serie 12) e grazie alla testa rotante a trecentossanta gradi, se si posiziona il supporto al centro di una stanza, il sistema è in grado di inseguire il soggetto anche quando gli cammina intorno.

Oltre a quello della compatibilità con una sola generazione di iPhone, l’altro limite è dettato dal software: a meno che Belkin non decida di rilasciare le API per aggiungere il supporto dell’accessorio con altre app (e anche in quel caso, dovranno poi essere gli sviluppatori ad integrarle), per il momento funziona solo con l’app ufficiale Belkin, il che vuol dire che non si può usare con app per le videochiamate, come Zoom o FaceTime, anche se integra già il supporto alle principali piattaforme di social networking come Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

Un supporto motorizzato con questa AI per ora può risultare quindi molto utile a chi deve principalmente registrate dei filmati in cui c’è necessità di spostarsi all’interno di un vasto ambiente, quindi ad esempio ai personal trainer che realizzano video lezioni di esercizi di fitness. L’inseguimento del soggetto avviene sia se si aggancia iPhone in orizzontale, sia se lo si aggancia in verticale, mentre non è chiaro se c’è la possibilità di regolare (automaticamente tramite AI oppure manualmente magari con un comando vocale) il livello di zoom se ci si avvicina o ci si allontana.

Il sistema magnetico si occupa soltanto di mantenere il dispositivo incollato al supporto e non è adibito anche alla ricarica della batteria: non ci sono infatti fili da collegare, perché tutto il sistema è alimentato da tre batterie stilo AA. Dal design semplice ed essenziale, per quanto riguarda gli ingombri, infine, è alto 21 centimetri e la base ha un diametro di quasi 10 centimetri.

Questo supporto Belkin per video e videochiamate (che costa 64,99 dollari) così come la piccola batteria magnetica da 2.500 mAh, in vendita invece a 49,99 dollari, nel momento in cui scriviamo si può comprare soltanto negli Stati Uniti, ma con ogni probabilità la commercializzazione sarà estesa presto in altri paesi.

Tra le altre novità MagSafe presentate da Belkin ci sono anche alcuni prodotti che troviamo già in vendita anche in Italia, come ad esempio la sorella maggiore della batteria MagSafe (69,99 dollari), che si aggancia al retro degli iPhone della serie 12 e che incorpora ben 10.000 mAh.

C’è anche l’alternativa al caricatore MagSafe di Apple (29,99 dollari), di colore nero, con cavo lungo 2 metri e cinturino per bloccare il cavo quando lo si trasporta, evitandone i grovigli, anche se può spingere la ricarica soltanto a 7.5W (contro i 15W dell’originale di Apple); un supporto tradizionale da tavolo 34,99 dollari che sostiene il telefono e lo ricarica a 7.5W; e un supporto portacellulare magnetico per il fitness (34,99 dollari), una sorta di cinturino calamitato per agganciare il telefono al manubrio di cyclette e tapis roulant o allo sportello metallico di un armadietto.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Belkin sono disponibili da qui, invece per tutte le novità e gli articoli dedicati a iPhone rimandiano alla sezione dedicata del nostro sito web.