Google Pixel Buds A attesi come rivali low cost di AirPods

Google proverà a controbattere ulteriormente lo strapotere di AirPods con i suoi prossimi auricolari true wireless Made by Google: non sono ancora ufficiali, ma c’è chi è pronto a scommettere che si chiameranno Pixel Buds A e che saranno proposti in due nuovi colori.

L’anno scorso, Google ha introdotto la seconda generazione di Pixel Buds, i suoi primi veri auricolari wireless. Se inizialmente l’edizione 2017 delle cuffie di Google utilizzavano un cavo per collegare i due auricolari dietro la testa, il modello 2020 offre due gemme indipendenti, collegate allo smartphone tramite Bluetooth, unendosi alla tendenza degli auricolari true wireless, ormai popolari dopo AirPods.

Per il 2021 Google si sta preparando ad espandere la sua linea di auricolari true wireless con i Pixel Buds A, stando a quanto segnalano fonti di 9to5google. Non sorprende sapere che i Pixel Buds potrebbero essere indistinguibili dagli attuali Pixel Buds a livello visivo, ad eccezione di alcune modifiche alla tavolozza dei colori. A questo proposito, Pixel Buds A saranno disponibili, secondo le fonti, in due colorazioni, bianco e verde.

Il modello bianco si differenzierà con un interno della cassa completamente bianco e un design esterno anche bianco, rispetto alla plastica nera degli auricolari dello scorso anno. Per dare un’idea migliore di come potrebbero essere, la redazione di 9to5google ha modificato una foto dei Pixel Buds dell’anno scorso, così da mostrare come dovrebbero apparire i nuovi Pixel Buds A bianchi, immagine che riportiamo in questo articolo.

Nel frattempo, i Pixel Buds A verdi utilizzeranno un verde foresta molto più scuro, piuttosto che il colore Quite Mint del modello 2020. Proprio come la colorazione bianca, questo verde scuro verrà utilizzato sia all’interno della custodia di ricarica, così come sulla parte esterna.

È possibile che questi due colori siano pensati per abbinare le offerte di colori del presunto Pixel 5a, proprio come Pixel 4 faceva rispetto alla auricolari precedenti. Come entrambe le generazioni degli auricolari Made by Google hanno fatto prima, anche Pixel Buds A offriranno controlli touch sia per i controlli multimediali, che per l’accesso all’Assistente Google. I controlli touch stessi dovrebbero essere quasi identici, se non esattamente gli stessi, apprezzati sul modello dell’anno scorso.

Il prezzo per i Pixel Buds A è attualmente sconosciuto, ma la designazione “A” suggerisce che saranno più economici dei precedenti, proprio come lo è Pixel 4a rispetto allo smartphone standard. Se si considera che la seconda generazione dei Pixel Buds attualmente viene proposta a 179 dollari, si può sperare in un modello ancor più economico, e in un listino ancor più basso. Il lancio, sempre secondo il rapporto, potrebbe avvenire a metà anno.