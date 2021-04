Apple multata in Corea del Sud per 265.000 dollari

L’ente antitrust della Corea del Sud, Korea Fair Trade Commission, sta penalizzando Apple per aver ostacolato le sue indagini, e sta deferendo Apple Korea più un dirigente a processo.

A seguito della risoluzione di un caso antitrust locale, Apple Korea sarà multata di 265.000 dollari dalle autorità in Corea del Sud, per aver impedito, secondo quanto riferito, le sue indagini. La Korean Fair Trade Commission (KFTC) afferma che la la filiale locale della multinazionale di Cupertino, e in particolare un dirigente anonimo, avrebbero bloccato e ostacolato le indagini.

L’autorità antitrust afferma che la società di Cupertino avrebbe adottato misure per bloccare il suo raid negli uffici Apple nel 2016, secondo quanto segnala The Korea Herald. Apple avrebbe bloccato l’accesso a Internet e si sarebbe rifiutata di presentare la documentazione richiesta.

Il Korea Herald riferisce che l’esecutivo anonimo ha tentato fisicamente di scoraggiare una parte dell’indagine nel 2017, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Le dichiarazioni di Apple non si sono fatte attendere:

Abbiamo collaborato pienamente con KFTC e né Apple, né alcuno dei nostri dipendenti ha fatto nulla di male. Seguiamo la legge ovunque operiamo e in questo caso siamo fortemente in disaccordo con KFTC. Non vediamo l’ora di condividere i fatti con le autorità

L’indagine riguardava l’accusa secondo cui Apple aveva costretto gli operatori telefonici nella regione a pagare per i servizi di garanzia e per la pubblicità televisiva per iPhone. La Commissione coreana per il commercio alla fine ha permesso ad Apple di proporre un compenso, senza doversi ritenere responsabile.

Non è la prima volta che Apple è sotto il mirino dell’antitrust di diversi paesi. Negli ultimi mesi, in particolare, Apple sta affrontando reclami inerenti alle commissioni applicate su App Store, con il Regno Unito che ha avviato una indagine ufficiale antitrust sullo store, oltre che su termini e condizioni che regolano la piattaforma di Apple.