Belkin PRO, il supporto per auto con MagSafe è su Apple Store

Se avete comprato uno degli iPhone 12 (qui la recensione di iPhone 12 e invece qui quella di iPhone 12 Pro) allora potreste essere interessati anche a Belkin PRO, un supporto per auto fatto su misura dei nuovi iPhone che utilizzano il sistema MagSafe. Ve ne avevamo già parlato a metà ottobre, quando il costruttore lo aveva presentato al fianco di altri accessori compatibili con gli ultimi telefoni di Apple, ma adesso è finalmente in vendita e si può comprare anche in Italia presso gli Apple Store.

Si tratta praticamente di un supporto delle dimensioni di circa 10 x 7 centimetri che si aggancia alla bocchetta di ventilazione dell’automobile al quale, a sua volta, si aggancia iPhone 12 tramite il sistema magnetico MagSafe: monta un giunto sferico che permette di orientare la piastra in orizzontale in modo da poterlo usare con le applicazioni di navigazione GPS oppure in verticale per gestire al meglio le playlist musicali.

«La base di alta qualità e la robusta clip per la bocchetta dell’aria garantiscono un’ottima stabilità, anche in curva e su dossi o buche» scrive Apple nella descrizione del prodotto «Sali in auto e parti senza perdere tempo: con il supporto magnetico posizioni l’iPhone in un attimo». C’è anche una clip che permette di avere il cavo di ricarica sempre a portata di mano «Così non perdi tempo a cercarlo».

Come detto si tratta del primo accessorio MagSafe di Belkin che arriva sul mercato, ma non è niente di speciale perché il sistema MagSafe viene utilizzato soltanto per mantenere il telefono agganciato magneticamente alla piastra. Non utilizza infatti il meccanismo progettato da Apple per ricaricare anche la batteria dell’iPhone, cosa che invece fanno – a velocità ridotta (7.5W), perché solo il MagSafe permette di spingere la ricarica a 15W – molti altri caricatori Qi con piastra wireless incorporata già presenti sul mercato da anni.

Ad ogni modo chi è interessato al sostegno Belkin PRO con MagSafe per usare iPhone 12 in auto lo trova in vendita su Apple Store online a 39,95 euro. Purtroppo i tempi di spedizione risultano decisamente lunghi: nel momento in cui scriviamo è indicato in arrivo tra 3-4 settimane.