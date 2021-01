Belkin richiama il Portable Wireless Chargers + Stand Special Edition

Belkin ha predisposto il richiamo di un caricabatterie che presenta un problema di alimentazione e potrebbe causare malfunzionamenti e surriscaldarsi, con potenziale rischio di incendi e scosse elettriche.

Il prodotto in questione è lo Special Edition Portable Wireless Charger + Stand (WIZ003), dispositivo che combina un caricatore a induzione e una power bank esterno con una capacità di 10.000 mAh. È stato venduto dall’Apple Store tra luglio e ottobre 2020, anche in Europa.

Il ritiro del prodotto è indicato sul sito della Consumer Product Safety Commission statunitense (Commissione per la Sicurezza dei Prodotti di Consumo). Gli utenti sono invitati a non usare il prodotto e a contattare Belkin per le indicazioni sullo smaltimento in sicurezza e ottenere il rimborso o il credito per l’acquisto di un diverso prodotto.

Non sono riportati incidenti ma la prodenza è necessaria. A questo indirizzo è possibile compilare il modulo per ottenere il rimborso (sarà necessario fornire anche la foto del prodotto con il numero di serie).