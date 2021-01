Samsung ha twittato da un iPhone l’evento di lancio del Galaxy S21

Il 14 gennaio Samsung presenterà il Galaxy S21. L’approssimarsi dell’evento “Unpacked” è stato ricordato con un tweet scritto da un iPhone dalla divisione mobile USA dell’azienda sudcoreana.

“Con l’avvicinarsi di #SamsungUnpacked, stiamo lavorando duramente per offrire alcune novità eccitanti. Quale campo di innovazione e avanzamento sperate di vedere rivelato?”, ha scritto Samsung in un tweet.

Un messaggio semplice ma un’offesa quasi imperdonabile per i fan irriducibili del brand sudcoreano che hanno notato come il messaggio sia stato scritto e inviato da un iPhone.

Il tweet è stato successivamente cancellato ma, come sappiamo, spesso internet non perdona e la schermata con la prova è stata registrata da diversi utenti e circola in rete.

Non è la prima volta che un “problema” del genere accade. Gaffe di questo tipo si sono verificate varie volte da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, sulla carta “ambasciatori” di Samsung ma nella vita utenti iPhone (negli anni passati è successo ad esempio con David Beckam, con la modella Kate Upton, ritratta in pubblicità con un Samsung GalaxyNote 10 e in momenti privati con l’inseparabile iPhone, e con d Ellen DeGeneres, fotografata in pubblico con Galaxy Note 3, ma preferendo l’iPhone per twittare).

Nel 2018 Samsung pubblicizzò il Galaxy Note 9 con un tweet da iPhone. L’azienda sudcoreana è in buona compagnia: in passato anche l’Huawei Mate 10 venne elogiato dalla società, postando il tweet da un iPhone. Anche LG, in passato, ha criticato il bendgate di iPhone 6 sui social, postando i messaggi di scherno proprio da un iPhone. Anche BlackBerry commise nel 2015 un passo falso dello stesso tipo. Per non parlare poi di Donald Trump che nel 2016 invitata a boicottare Apple… usando un iPhone.