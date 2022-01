Benq MOBIUZ EX3210U, il monitor gaming 4K per PS5 e Xbox Series X

BenQ presenta MOBIUZ EX3210U, il nuovo monitor gaming 4K 144Hz con HDMI 2.1 compatibile ottimizzato per l’utilizzo con PS5 e Xbox Series X.

MOBIUZ EX3210U è un monitor gaming da 32 pollici con specifiche tecniche di rilievo, a partire dalla risoluzione 4K, per poi passare alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Gode di HDMI 2.1 e pannello IPS, naturalmente con aspect ratio di 16:9.

Al suo interno chip DSP integrati e tecnologia AMD FreeSync Premium PRO garantiscono scenari di gioco più dettagliati e fluidi, anche grazie al tempo di risposta di appena 1 ms. L’esperienza di gioco è inoltre ottimizzata da Black eQualizer che offre una migliore visibilità degli altri giocatori nelle scene scure, Color Vibrance per le regolazioni del colore in-game e HDRi, che perfeziona ulteriormente colori e contrasto.

A livello audio incorpora due altoparlanti di fascia alta a 2,1 canali (2 altoparlanti da 2 watt e subwoofer da 5 watt) con cinque impostazioni audio definibili dall’utente che regalano una ricca base sonora che si adatta a giochi sparatutto, SimRacing e sportivi.

Il nuovo modello è dotato anche della tecnologia BenQ EyeCare, che protegge gli occhi dall’affaticamento, ed è certificato come monitor Low Blue Light senza sfarfallio, che migliora notevolmente l’esperienza visiva per l’utente. In aggiunta, la tecnologia Brightness Intelligence Plus di BenQ regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale.

Sarò disponibile al pre ordine dal 18 gennaio al 4 febbraio al prezzo consigliato di 1.299 euro.