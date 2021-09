BenQ Mobiuz è il monitor ad alte prestazioni per giocare

BenQ MOBIUZ EX2710Q è il nuovo monitor dedicato ai giocatori, con la sua diagonale da 27 pollici, risoluzione 1440p e refresh rate altissimo a 165Hz. Ecco tutte le caratteristiche di questo nuovo compagno per chi gioca su PC.

BenQ lancia così il nuovo monitor gaming della linea MOBIUZ, il modello EX2710Q. Come già accennato, propone un pannello IPS, che si pone di restituire al giocatore prestazioni cromatiche avanzate, con gamma colori al 95%.

Il display supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium, che comprende una luminanza accurata e la possibilità di testare un’ampia gamma di colori per consentire un’esperienza visiva di gioco HDR. La tecnologia BenQ HDRi si propone, inoltre, di migliorare ulteriormente il colore, il contrasto e i dettagli, rendendo BenQ EX2710Q particolarmente indicato per i gamer e per i giochi story-driven, dove è importante l’atmosfera di contorno.

Propone una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, con un tempo di risposta di 1 ms MPRT, e angoli di visione di 178 gradi. Non solo, incorpora anche un sistema di altoparlanti integrato a 2.1 canali alimentato da treVolo e offre funzioni di mappatura dello scenario e OSD.

Il pannello ha una risoluzione 2K, quindi QHD 1440p, che garantisce chiarezza nei dettagli, con il 77% di spazio di lavoro in più rispetto ai display Full HD. Gode di funzionalità Light Tuner e Black eQualizer, per risolvere i difficili equilibri tra luce e buio della grafica: mentre Light Tuner ottimizza i dettagli nelle aree luminose, con 20 impostazioni di colore tra cui scegliere, il Black eQualizer fa lo stesso per le zone scure.

Il nuovo MOBIUZ EX2710Q integra la tecnologia BenQ Eye-Care, che aiuta a proteggere il benessere oculare, oltre alla tecnologia BenQ Brightness Intelligence, che rileva la quantità di luce ambientale e si adatta automaticamente al livello di luminosità. La funzione Low Blue Light Technology è progettata per filtrare la luce blu dannosa degli schermi, riducendo l’affaticamento e l’irritazione degli occhi per garantire il comfort visivo.

Caratteristiche tecniche:

• Display 27 pollici IPS QHD 2K 16:9 Edge to Edge

• 165Hz Refresh Rate

• Altoparlante treVolo a 2,1 canali

• 1ms MPRT

• AMD FreeSync Premium

• WCG P3 95%

• Tecnologia HDRi BenQ

• Light tuner / black eQualizer / colour vibrance

• Gaming OSD, Quick menu, Scenario mapping nuovi e ulteriormente migliorati

• Eye-Care technology

BenQ MOBIUZ EX2710Q ha un prezzo di 519 euro. Trovate i monitor del produttore direttamente su Amazon a questo indirizzo.