iPhone SE 2022 è previsto in arrivo in aprile

Alla fine dello scorso anno era circolata la notizia dell’inizio della produzione di prova di iPhone SE 2022: ora emergono le tempistiche per la produzione industriale in grandi volumi stando alle quali il terminale sarà introdotto al più presto nella seconda metà di aprile oppure nei primi giorni di maggio.

Ancora una volta le anticipazioni sul modello di iPhone più economico di terza generazione arrivano da Ross Young, autorevole analista esperto del mercato display che vanta informazioni di prima mano provenienti dalla catena di fornitura di Cupertino. Non a caso la previsione dell’arrivo di iPhone SE 2022 in aprile o inizio maggio parte proprio dall’informazione che i fornitori inizieranno a costruire i pannelli per gli schermi entro gennaio.

A questa fase seguirà l’inizio dell’assemblaggio dello smartphone nel mese di marzo. Apple dovrebbe essere così pronta ad annunciare iPhone SE 2022 dalla seconda metà di aprile o nei primi giorni di maggio, con le prime spedizioni previste in partenza tra la fine di aprile o l’inizio di maggio.

Queste tempistiche risultano grosso modo in linea con quanto indicato anche da Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale Apple sta organizzando un keynote di presentazione per la primavera di quest’anno che potrebbe svolgersi tra marzo o aprile. Una previsioni non difficile, considerando che ormai da anni Apple organizza un keynote di presentazione in primavera. Il primo iPhone SE 2016 è stato annunciato a marzo, mentre il modello attuale iPhone SE 2020 è stato annunciato in aprile.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May. — Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022

iPhone SE 2022 è atteso con design identico al modello attuale e componenti interne aggiornate, incluso lo stesso processore A15 degli iPhone 13, fotocamera migliorata e naturalmente connettività 5G. Insieme a questo terminale Apple potrebbe anche presentare iPad Air 2022 e probabilmente anche nuovi Mac Apple Silicon.

Nelle scorse ore sono emerse le registrazioni di nuovi prodotti Apple in Russia in vista del lancio di iPhone SE 2022, iPad Air 2022 e forse anche MacBook Air 2022. La recensione di macitynet del modello attuale iPhone SE 2020 di seconda generazione è disponibile in questo articolo di macitynet.