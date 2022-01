Garmin Fenix 7 è lo sport watch con schermo touch e torcia

Insieme allo sport watch di fascia alta epix, Garmin introduce i nuovi modelli della serie Fenix 7, progettati per e indossati da atleti, sportivi, alpinisti, esploratori e in generale per tutti gli utenti che desiderano un concentrato di tecnologia al polso per qualsiasi attività indoor e all’aperto.

In tutte le generazioni precedenti i controlli erano affidati esclusivamente ai pulsanti, più pratici per gli sport watch e per l’uso con i guati. Con Garmin Fenix 7 ai tasti si affianca per la prima volta anche lo schermo touch privo di latenze e veloce, lasciando libertà completa all’utente di scegliere il controllo migliore a seconda della situazione o della funzione desiderata.

Grazie all’ampia varietà di modelli disponibili, oltre 20, la serie Garmin Fenix 7 risponde a ogni tipo di esigenza, a partire dalle dimensioni della cassa, da 42mm nella versione S, 47mm e 51mm nella versione X. Sono tutti realizzati con materiali belli e super resistenti, incluso acciaio, titanio e zaffiro.

Rispetto alla generazione precedente, i nuovi modelli offrono il 54% in più di superficie solare, prolungando ulteriormente l’autonomia. I dati dichiarati indicano che l’autonomia massima è di 90 ore per il modello fenix 7S ma si arriva fino a 162 ore con la ricarica solare. Il modello 7 funziona fino a 136 ore senza ricarica solare e fino a 289 ore con il solare, infine il modello 7X arriva a 213 ore senza solare oppure fino a 578 ore con la ricarica solare.

Come sempre impressionante il numero e la qualità delle funzioni dedicate allo sport, salute e benessere. Garmin fenix 7 è pronto per il bouldering indoro, l’alpinismo, passando per windsurf e kitesurf, fino ad arrivare all’allenamento della forza funzionare e moltissimi altri ancora. Tra le novità anche:

Per tenersi lontano da burnout e infortuni, Garmin introduce la nuova funzione Real-Time Stamina, che permette agli atleti di monitorare e conoscere i livelli energetici durante le sessioni di corsa o le attività in bici.

Visual Race Predictor combina le informazioni della cronologia della corsa e della forma fisica complessiva per fornire stime e proiezioni sui tempi di gara e approfondimenti sull’andamento dell’allenamento

Dopo le attività, Recovery Time Advisor ora analizza diversi parametri come l’intensità e il carico dell’allenamento, lo stato, lo stress, la variabilità cardiaca, l’attività quotidiana e la qualità del sonno per stimare il numero di ore di riposo necessarie per il recupero prima di intraprendere una nuova sessione di allenamento

La funzione Feed di allenamento giornalieri indica il training di corsa o di bici consigliato in base allo stato e al carico di allenamento attuale, oltre al livello di forma fisica generale.

La serie fēnix 7 offre strumenti per il controllo della forma fisica 24 ore su 24. Tra questi, il sensore Pulse Ox, il rilevatore di frequenza cardiaca integrato 4 GEN, il monitoraggio della respirazione e dello stress, oltre alle informazioni sul benessere Garmin come Body Battery, Fitness Age e Valori della qualità del sonno con monitoraggio evoluto del riposo.

Dopo aver riposato, è possibile verificare quanto tempo è stato speso in ogni fase del sonno e ottenere informazioni dedicate su come l’attività sportiva, i livelli di stress e l’orario a cui ci si è coricati abbiano influito sulla qualità del sonno con un punteggio compreso tra 0 e 100.

Garmin fenix 7: prezzi e disponibilità

I modelli Garmin fēnix 7S, fēnix 7 e fēnix 7X, versione standard (non-solar), Solar e Sapphire Solar Edition, sono disponibili a partire da 699,99 €.

Per i nuovi modelli top Garmin epix rimandiamo i lettori a questo articolo. Tutte le notizie che parlano di Garmin sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.