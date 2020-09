BenQ PD2705Q è il monitor USB-C per professionisti di foto e video

C’è un nuovo monitor per designer nella gamma BenQ: si tratta del modello PD2705Q, che sfrutta la tecnologia proprietaria AQCOLOR per raggiungere e visualizzare gli spazi colori impiegati in ambito professionale, garantendo l’aderenza agli standard del settore, la precisione dei dettagli e una precisa calibrazione già dal primo utilizzo.

Per chi ci lavora, il colore è una questione seria. I designer e gli editor video contano infatti molto sulla fedeltà del colore. E’ per questo che il nuovo BenQ PD2705Q è stato progettato per coprire il 100% della gamma cromatica standard di settore sRGB e Rec. 709, permettendo al contempo di ottenere una elevata fedeltà del colore con Delta E ≤ 3.

Il risultato sono immagini più precise, con colori reali e accurati, ma non solo: BenQ assicura che i display PD2705Q di diverse linee di produzione visualizzino comunque gli stessi livelli di colore, offrendo così colori coerenti in tutto il flusso di lavoro, anche quando si utilizzano più monitor contemporaneamente.

Ogni BenQ PD2705Q viene infatti consegnato dopo una calibrazione in fabbrica, accompagnato dal suo rapporto di calibrazione, ed è per altro tra i primi nel settore a ottenere le certificazioni CalMAN Verified e PANTONE Validated. Offre inoltre alcune funzioni per regolare rapidamente la luminosità e il contrasto (basta andare su Modalità immagine > Modalità utente), ottimi per ottenere una migliore nitidezza e maggiori dettagli soprattutto quando si lavora negli ambienti poco illuminati.

E’ inoltre presente una particolare modalità, denominata M-book, che sostanzialmente fa in modo che il monitor BenQ PD2705Q visualizzi gli stessi colori dello schermo del MacBook, evitando così di continuare a spostare le immagini e aumentando l’efficienza sul lavoro. Con la modalità Animation è invece possibile migliorare la nitidezza delle aree scure senza sovraesporre le regioni luminose nell’animazione 3D, offrendo così un contrasto superiore per linee e forme nelle illustrazioni tecniche.

Il monitor BenQ PD2705Q è compatibile con HDR10, che consente ai videomaker di visualizzare un’anteprima dell’effetto HDR dei contenuti video durante il processo di editing ed è dotato di una porta USB-C che permette la trasmissione di video/audio/dati ad alta velocità e 65W di alimentazione con un solo cavo.

Grazie al DualView è inoltre possibile migliorare il flusso di lavoro e la produttività visualizzando i progetti in due modalità (ad es. SRGB e CAD/CAM) affiancate su un unico schermo, mentre con ICCsync viene semplificato il processo di mappatura tra il profilo sul monitor e il dispositivo di origine: questo garantisce che le impostazioni del colore del monitor siano accurate.

Con la funzione switch KVM gli utenti invece possono visualizzare e controllare il contenuto di due computer differenti su un unico schermo utilizzando solo un set di tastiera e mouse, risparmiando spazio e migliorando l’efficienza. Infine, grazie alle tecnologie Eye-Care di BenQ questo monitor riduce l’affaticamento degli occhi permettendo un grande comfort anche dopo l’uso prolungato.

Per chi fosse interessato all’acquisto, il nuovo monitor BenQ PD2705Q è già in vendita sul sito web ufficiale al prezzo di 429 euro. Lo trovate anche su Amazon.

