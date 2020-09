Apple blocca per Epic la funzione Accedi con Apple

Mentre Apple ed Epic Games continuano ad affrontarsi tramite avvocati e tribunali, e dopo la chiusura totale dell’account sviluppatore registrato Apple, il colosso di Cupertino blocca per Epic l’impiego della funzione Accedi con Apple, in inglese Sign in with Apple. Questo significa che tutti gli utenti che hanno usato questa funzione per creare un account e registrarsi non potranno accedere ai videogiochi dello sviluppatore.

Lo stop di Apple per Epic di Accedi con Apple è annunciato tramite un post sul canale Twitter Epic Games Store ed entrerà in vigore a partire da venerdì 11 settembre. Qui di seguito riportiamo la traduzione in italiano del post: «Apple non consentirà più agli utenti di accedere agli account Epic Games utilizzando “Accedi con Apple” a partire dall’11 settembre 2020. Se hai utilizzato “Accedi con Apple”, assicurati che la tua email e password siano aggiornate».

Per evitare di rimanere bloccati fuori dai propri account nei giochi creati da Epic, occorre aggiornare i dati del proprio account, inserendo un nuovo indirizzo email e una nuova password, questo prima del termine dell’11 settembre. Per chi invece non effettua questi cambiamenti entro la scadenza, lo sviluppatore mette a disposizione una FAQ che spiega come procedere per il recupero manuale del proprio account.

La guerra legale tra Apple ed Epic Games è iniziata quando lo sviluppatore ha reso disponibili sconti ai giocatori di Fortnite che effettuavano acquisti senza utilizzare il meccanismo di acquisti in-app di Apple App Store e anche di Google Play Store. Il gioco Fortnite è stato immediatamente espulso su entrambi i negozi digitali e allo stesso tempo Epic ha denunciato sia Apple che Google per le policy imposte agli sviluppatori.

