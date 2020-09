Google Maps è tornato su Apple Watch

Come atteso, in queste ore Google ha rilasciato un aggiornamento software per aggiungere, o meglio riportare, il supporto Google Maps su Apple Watch. La versione 5.52 dell’app Google Maps su iOS ora aggiunge il supporto per ottenere indicazioni stradali passo passo direttamente dall’orologio smart di Cupertino.

Oltre alle indicazioni stradali, gli utenti possono anche ottenere indicazioni per il tragitto a piedi e con i mezzi pubblici. Si avrà anche la possibilità di accedere a destinazioni rapide, come casa e lavoro con un semplice tap. Google rileva che non è possibile iniziare la navigazione verso destinazioni personalizzate dall’orologio e che si dovrà comunque iniziare la sessione di navigazione dal proprio iPhone.

Ad ogni modo, l’utente otterrà così rapidamente anche su smartwatch i tempi di arrivo stimati e le indicazioni passo passo per le destinazioni salvate, come Casa o Lavoro, e altre scorciatoie preparate nell’app su smartphone. Per tutte le altre destinazioni, si potrà iniziare a navigare dallo smartphone e riprendere o continuare sull’orologio.

Google aveva annunciato già in precedenza il ritorno dell’app Google Maps su Apple Watch, precisamente ad agosto. La promessa è stata mantenuta nel giro di poche settimane. Insieme a questo, la società ha anche implementato il supporto per CarPlay Dashboard di Apple.

