BenQ SW271C, monitor per fotografi da 27″ con calibrazione hardware

Tra i produttori di monitor, BenQ si distingue per l’offerta di display espressamente dedicata ai fotografi; il produttore collabora con ICC (International Color Consortium) e ISO (International Organization of Standardization) per stabilire standard relativi al colore e linee guida per l’implementazione e i display della serie PhotoVue offrono prestazioni cromatiche standard del settore per l’editing di foto e video.

Il monitor SW271C è progettato per il fotoritocco, vanta una tecnologia denominata AQCOLOR per la riproduzione accurata, l’HDR con supporto del formato video 24/25/30P e USB-C per fornire video/audio/dati e alimentazione.

Il monitor in questione vanta una adeguata copertura dello spazio colore, utile sia per chiunque progetti contenuti web in sRGB, ha bisogno di modfiicare video 4K in DCI-P3 / Rec. 709, o eseguire ritocchi fotografici in Adobe RGB. La tabella di ricerca a 16 bit (LUT) migliora la fusione dei colori per una riproduzione precisa ed è possibile accedere a più di un miliardo di colori, sfumature naturali e gradazioni di colore uniformi.

Il produttore vanta colori precisi su tutto lo schermo da un angolo all’altro, un risultato ottenuto regolando meticolosamente centinaia di sottoaree dello schermo per una luminosità bilanciata e una sicurezza assoluta.

La calibrazione hardware consente di regolare il chip di elaborazione dell’immagine interno senza modificare i dati in uscita dalla scheda grafica. Il software di calibrazione “Palette Master Element” (per Mac e Windows) consente di prsonalizzare le impostazioni del colore o mantenere il colore del display al suo stato ottimale.

Il produttore spiega che ogni display viene consegnato dopo una calibrazione in fabbrica con il suo rapporto di calibrazione esclusivo. I monitor BenQ PhotoVue vantano lo status di Calman Verified e Pantone Validated. W271C raggiunge lo status Pantone SkinTone Validated, scelta apprezzata dai fotografi perché consente dui rappresentare accuratamente la tavolozza delle sfumature della pelle.

SW271C è compatibile con i formati HDR10 e HLG. Visualizza in anteprima l’effetto HDR del contenuto video durante il processo di editing per ottenere i migliori risultati. È supportsto il contenuto di film 24P / 25P / 30P mostrato a cadenza nativa, e i videografi possono sfruttarlo per collegare i propri dispositivi SDI ottenendo una trasmissione del segnale stabile e non compressa e un’immagine video di qualità reale.

È supporato il software di calibrazione video Calman e ColourSpace ed è possibile regola la LUT 3D (Lookup Table) del display per ottenere fedeltà e coerenza a tutti i livelli. Per quanto riguarda la stampa, un’anteprima fedele è possibile con Paper Color Sync, software proprietario che genera immagini simulate in sintonia con le impostazioni del colore, la stampante e la carta fotografica in uso.

Il paraluce integrato permette di riduce l’abbagliamento dello schermo dovuto all’illuminazione ambientale, Blocca la luce esterna per una precisione cromatica maggiore.

Sono presenti preset anche per il bianco e nero e la modalità GamutDuo consente di visualizzare l’anteprima di due copie della stessa immagine in diverse gamme cromatiche affiancandole per il confronto.

Sul monitor è presente una porta USB-C che consente la trasmissione di video/audio/dati ad alta velocità e l’alimentazione da 60W con un solo cavo. L’accessorio Hotkey Puck G2 permette di accedere alle modalità e alle funzioni colore preferite utilizzando tasti di scelta rapida preimpostati.

Il pannello è un IPS con tecnologia di retroilluminazione LED. La risoluzione è di 3840×2160, la luminosità di picco è 300 nits, il contrasto nativo: 1000:1, angolo di visualizzazione 178°/178°, il tempo di risposta di 5ms. Il display integra un rivestimento antibagliore, la temperatura colore è selezionabile tra 5000K, 6500K, 9300K o altri valori ancora definiti dall’utente. Le dimensioni (in mm, senza base), sono: 387.6x647x74.6. È presente un lettore SD/SDHC/SDXC/MMC, 2 porte HDMI 2.0, 1 porta DisplayPort 1.4, 1 porta USB-C, 1 porta USB type B (upstream) e 2 USB 3.1 ( Downstream ).

Il normale prezzo di listino del monitor è SW271C è di 1599,00 euro ma su Amazon nel momento in cui scriviamo è offerto a 1447,00 euro.