Logitech Craft, tastiera per grafici, creativi e video makers, sconto di 80€

Se siete un grafico o un creativo, oppure usate specifiche applicazioni professionali, e vi serve una tastiera pensata apposta per il vostro lavoro, andate subito su Amazon dove comprate a meno di metà prezzo, solo 129 euro, Logitech CRAFT un dispositivo che offre non solo la possibilità di digitare testo, ma anche di applicare specifiche scorciatoie agevolando il lavoro.

Grazie a Logitech Craft che integra un sistema a rotella definito “Crown” è ad esempio possibile regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione di un’immagine in applicazioni come Photoshop o creare un grafico in Microsoft Excel. Regolando avanti e indietro il dial è possibile cambiare le dimensioni dei caratteri in applicazioni come Microsoft Word ma i possibili esempi sono infiniti.

Con un tap è possibile cambiare la funzione principale. Il produttore (qui maggiori informazioni) offre “profili” specifici con il software Logitech Options, con opzioni già pronte per Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe InDesign CC, Microsoft PowerPoint, Excel e Word (le funzioni per Office sono al momento disponibili solo su PC).

Questa eccellente tastiera, tale anche semplicemente nella risposta alla scrittura, costerebbe 209 euro su Logitech. Amazon ve la vende per oggi a solo 129 euro.

