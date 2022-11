Disponibile aggiornamento a tvOS 16.1.1, risolto bug che impediva installazione app

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a tvOS 16.1.1, update disponibile per la Apple TV 4K di 3a generazione. La Casa di Cupertino riferisce che l’aggiornamento risolve un problema che poteva impedire l’installazione di app.

La Apple TV 4K di 3a generazione è stata presentata da poco e l’aggiornamento in questione è destinato esclusivamente a questo modello. È probabile che l’update consenta di risolvere un bug che, in alcune circostanze, dimezzava la capacità di archiviazione utilizzabile di Apple TV 4K 2022 modello top (64GB anziché 128GB).

È possibile aggiornare Apple TV aprendo Impostazioni sul dispositivo, andando in Sistema > Aggiornamenti software e selezionando “Aggiorna software”: se è disponibile un aggiornamento, viene mostrato un messaggio; basta selezionare “Scarica e installa” per avviare il download. Durante il processo di aggiornamento, è importante non scollegare Apple TV. La spia luminosa potrebbe lampeggiare lentamente durante il processo di aggiornamento.

Gli utenti possono acquistare la nuova Apple TV 4K con Siri Remote anche su Amazon a un prezzo di partenza di 169 € per il modello da 64 GB senza Ethernet e senza Thread e a 189 € per il modello dotato di 128 GB e delle due connettività aggiuntive.