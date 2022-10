Primo sguardo a Freeform, l’app per progetti e brainstorming di Apple

Tra le novità di iOS 16.2, iPadOS 16.2 e macOS Ventura 13.1 (versioni preliminari o “beta” già nelle mani degli sviluppatori e che arriveranno al massimo nel giro di qualche settimana nella versione definitiva per tutti), c’è Freeform, app che Apple ha sin da giugno (quando era stata presentata la prima beta di macOS Ventura) indicato come in arrivo “entro la fine dell’anno”.

Apple spiega che è possibile usare Freeform per pianificare progetti, raccogliere materiali importanti o fare un brainstorming; è presentata come “una grande lavagna che può spingersi lontano quanto la tua immaginazione”, con funzioni di collaborazione in tempo reale (visualizzando i contributi delle altre persone via via che aggiungono contenuti e fanno modifiche, come se ci trovassimo davanti a una lavagna nella stessa stanza), Comunicazione smart (sfrutta API per la collaborazione in Messaggi ed è possibile avviare una sessione da FaceTime e vedere gli aggiornamenti delle altre persone direttamente nella chat), contenuti multimediali evoluti (è possibile collocare immagini, video, audio, PDF, documenti e link: praticamente ogni tipo di file e vedere l’anteprima senza mai uscire dall’area di lavoro).

Di seguito le prime impressioni sulla versione Mac che abbiamo avuto modo di testare in anteprima sulla beta di macOS Ventura 13.1.

L’app presenta una semplice finestra divisa in due sezioni. A sinistra ci sono le lavagne usate di recenti o condivise con altri (questa sezione può essere anche nascosta); a destra l’anteprima delle ultime lavagne usate. Dal menu “File” possiamo creare una nuova lavagna, un nuovo pannello o esportare un documento esistente in PDF. Scegliendo la voce “Nuova lavagna”, appare una finestra con una griglia che è possibile ingrandire. ridurre a piacimento e anche nascondere. Dalla sezione in altro è possibile richiamare le icone “memo”, “forme”, “caselle di testo”, “foto o filmato” e “File”.

L’opzione Memo crea una sorta di post-it colorato nel quale è possibile scrivere; di default il colore del memo è giallo ma è ovviamente possibile cambiare colore, font, caratteristiche tipografiche, allineamento, ecc. Il memo può essere ingrandito e ridotto con il mouse (o trackpad), eliminato premendo il tasto “Backspace”, spostato, duplicato, ecc. con i consueti comandi standard nei vari programmi.

L’opzione Forme consente di richiamare forme base (linee, cerchi, archi, frecce, ecc), oppure elementi grafici divisi per categorie (geometrie, oggetti, animali, alimenti, arte, scienza, ornamenti, ecc.); forme ed elementi grafici sono elementi vettoriali che è possibile ingrandire e modificare a piacimento (si possono anche convertire al volo curve in linee orizzontali o verticali e viceversa).

Per le forme è possibile cambiare colore, spessore, bordo, punte, ecc. La casella di testo consente di inserire testo e il pulsante foto consente di inserire foto (scansionando eventualmente anche foto e disegni da uno scanner).

Dal menu Inserisci è possibile inserire linee (con freccia o senza), linee di collegamento (tra due elementi) foto, link; il menu Disponi offre le opzioni che si trovano normalmente nei software di disegno vettoriale e che consentono di manipolare in vari modi gli oggetti selezionati (porta in avanti, porta dietro, varie opzioni di allineamento e disposizione).

Oltre che dai menu veri e propri e dalla barra degli strumenti, voci specifiche per l’inserimento di elementi o richiamare altre operazioni, appaiono quando si fa click su un oggetto o sulla lavagna.

È ovviamente possibile condividere la lavagna con altri utenti (bisogna effettuare l’accesso con iCloud). Il lavoro può essere esportato come PDF. L’applicazione è molto veloce e sembra avere gli strumenti base per appuntare idee collaborando sulla lavagna con altri utenti. Si possono creare mappe mentali e fogli di lavoro con note, disegni, schemi, immagini, documenti e gif, offrendo l’accesso a colleghi.

Mancano funzioni avanzate che si trovano in applicazioni più specifiche ma le funzionalità base richieste dalle app per brainstorming ci sono tutte. Non ci sono modelli, tool avanzati di mapping mentale e le lavagne non sono infinite ma l’app è molto veloce, snella e sembra promettente.

Su macitynet trovate tutte le novità di iOS 16.2, iPadOS 16.2 e macOS Ventura 13.1.