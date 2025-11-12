Seconda beta di macOS Tahoe 26.2 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato (per ora ai soli sviluppatori) la seconda versione beta del futuro aggiornamento a macOS Tahoe 26.2, update (build 25C5037j) che arriva a pochi giorni dal rilascio della versione definitiva dell’aggiornamento a macOS Tahoe 26.1.

Apple ha già rilasciato la beta 1 e beta 2 degli aggiornamenti a iOS 26.2 e iPadOS 26.2 e alcune funzionalità, già viste su questi sistemi riguardano anche macOS 26.2. Tra queste l’app Promemoria, che ora offre la possibilità di programmare sveglie e timer che possono riprodurre suoni e apparire sullo schermo anche quando è attiva una full immersion: quando un promemoria urgente è in scadenza verrà attivata una sveglia.

Altre novità riguardano l’app Podcast: la possibilità di navigare facilmente tra più puntate grazie ai capitoli creati automaticamente, le menzioni nei podcast (la possibilità di visualizzare e seguire i podcast menzionati direttamente dal player e dalla trascrizione) e i contenuti della puntata (la possibilità di accedere ai link condivisi in un podcast dalla pagina della puntata).

Come sempre se la beta di iOS/iPadOS è già installata, potete aggiornarla andando in Impostazioni > >Generali > Aggiornamento software, attendere la verifica di update e installare quelli eventualmente proposti; stesso discorso per la beta di macOS: basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali e da qui Aggiornamento software.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.