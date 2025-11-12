Facebook Twitter Youtube

Seconda beta di macOS Tahoe 26.2 agli sviluppatori

Di Mauro Notarianni
macos Tahoe

Apple ha rilasciato (per ora ai soli sviluppatori) la seconda versione beta del futuro aggiornamento a macOS Tahoe 26.2, update (build 25C5037j) che arriva a pochi giorni dal rilascio della versione definitiva dell’aggiornamento a macOS Tahoe 26.1.

Apple ha già rilasciato la beta 1 e beta 2 degli aggiornamenti a iOS 26.2 e iPadOS 26.2 e alcune funzionalità, già viste su questi sistemi riguardano anche macOS 26.2. Tra queste l’app Promemoria, che ora offre la possibilità di programmare sveglie e timer che possono riprodurre suoni e apparire sullo schermo anche quando è attiva una full immersion: quando un promemoria urgente è in scadenza verrà attivata una sveglia.

Altre novità riguardano l’app Podcast: la possibilità di navigare facilmente tra più puntate grazie ai capitoli creati automaticamente, le menzioni nei podcast (la possibilità di visualizzare e seguire i podcast menzionati direttamente dal player e dalla trascrizione) e i contenuti della puntata (la possibilità di accedere ai link condivisi in un podcast dalla pagina della puntata).

Prima beta di macOS Tahoe 26.2 agli sviluppatori - macitynet.it

Come sempre se la beta di iOS/iPadOS è già installata, potete aggiornarla andando in Impostazioni > >Generali > Aggiornamento software, attendere la verifica di update e installare quelli eventualmente proposti; stesso discorso per la beta di macOS: basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali e da qui Aggiornamento software.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.

