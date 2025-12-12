Facebook Twitter Youtube

Rilasciato iOS 26.2, le novità e come scaricarlo

Di Fabrizio Frattini
iOS 26.2 potrebbe arrivare oggi in beta - macitynet.it

Da qualche minuto Apple ha rilasciato iOS 26.2 con il cui lancio, che era stato preceduto la passata settimana dalla Candidate Release, si chiude il ciclo autunnale degli aggiornamenti. La nuova versione arriva dopo alcune settimane di beta pubblica e introduce una serie di migliorie non clamorose ma che rendono il sistema più completo e piacevole nell’uso quotidiano.

La traduzione dal vivo con gli AirPods in Europa

L’arrivo in Italia della traduzione dal vivo è la novità più importante per noi Italiani. La funzione era stata bloccata in Europa per le regole del Digital Markets Act, ma torna ora senza vincoli. Con AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 con ANC abbinati a un iPhone compatibile, la traduzione avviene direttamente negli auricolari e senza connessione internet, grazie ai modelli locali di Apple Intelligence.

Nuova scala del punteggio sonno

Cambia la valutazione della qualità del sonno registrata con Apple Watch. Apple rivede la scala del Punteggio del Sonno per renderla più fedele all’esperienza reale, sostituendo la categoria Eccellente con Molto Buona e ridefinendo tutte le fasce di punteggio. La scala diventa così più utile per capire davvero come si è dormito.

Liquid Glass più personalizzabile

La schermata di blocco introduce un nuovo cursore che permette di regolare l’effetto Liquid Glass dell’orologio con maggiore precisione. Si può passare da un aspetto più trasparente a uno più “zigrinato”, scegliendo l’intensità preferita. Rimane disponibile anche l’opzione Con Tinta per chi preferisce un design più uniforme.

Miglioramenti utili in tutta l’interfaccia

Oltre alle funzioni principali, iOS 26.2 introduce una serie di accorgimenti pensati per rendere l’esperienza più pratica:

  • Ordine per dimensione nella Games app: ora si possono individuare subito i giochi che occupano più spazio.
  • Nuova gestione dei siti esclusi nelle Password: un pannello dedicato mostra dove è stato disattivato il salvataggio delle credenziali.
  • AirDrop con codice: si possono condividere file tramite un codice monouso valido 30 giorni, anche con chi non è nei contatti.
  • CarPlay senza messaggi fissati: nelle impostazioni di Messaggi si può tornare all’interfaccia più lineare.
  • Podcasts più intelligente: l’app crea automaticamente capitoli e collegamenti grazie all’integrazione con Apple Intelligence. Questa funzione per ora è disponibile solo per la lingua inglese.
Beta 1 iOS 26.2
Beta 1 iOS 26.2

Riasciato iOS 26.2, le novità e come scaricarlo - macitynet.it

Come scaricare iOS 26.2

L’aggiornamento è ora disponibile per tutti gli iPhone compatibili con iOS 26. Per installarlo basta aprire Impostazioni, entrare in Generali e poi in Aggiornamento Software. Il download è immediato e richiede che l’iPhone sia collegato all’alimentazione o abbia sufficiente carica.

Prima di procedere è sempre consigliabile avere un backup recente su iCloud o su Mac.

