macOS 26 Tahoe, 10 novità da provare subito

Apple rilascerà nella serata del 15 Settembre la versione definitiva di macOS 26 Tahoe, sistema operativo che può essere installato sia sui Mac con CPU Intel sia su Mac con SoC Apple Silicon recenti aprendo Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software.

macOS 26 integra diverse novità in grado di rendere il Mac più versatile e migliorare la produttività. Di seguito vediamo dieci novità tra quelle più interessanti. Riservandoci nei prossimi giorni di pubblicare trucchi e segreti del nuovo sistema operativo.

Nuovo design Liquid Glass

La prima novità che salta subito all’occhio è il design rinnovato, con gli elementi caratteristici di macOS, come il Dock, la Scrivania, la navigazione in-app e le barre degli strumenti, ora più espressivi, piacevoli e personali, pur risultando subito familiari. È possibile personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso con un Centro di Controllo aggiornato e nuove opzioni di colori per cartelle, icone delle app e widget.

Il Dock, le barre laterali e quelle degli strumenti sono state rifinite con scelte che, secondo Apple, dovrebbero dare maggiore risalto ai contenuti. La barra dei menu è completamente trasparente, così il display sembra ancora più grande, e sono disponibili nuovi modi per personalizzare i controlli da mostrare nella barra dei menu e nel Centro di Controllo, e la loro disposizione.

Le icone delle app sono disponibili in versione chiara o scura, con nuove sfumature e aspetto trasparente. L’utente può anche cambiare i colori delle cartelle e aggiungere un simbolo o un’emoji per renderle uniche. Combinando sfondi personalizzati e temi di colori, è possibile personalizzare il Mac come mai prima.

Spotlight

Spotlight è il punto di riferimento per cercare qualsiasi cosa su Mac e ora è più facile che mai trovare ciò che si sta cercando, dal momento che è possibile eseguire varie azioni in modi completamente nuovi. Nel corso di una ricerca, tutti i risultati, inclusi file, cartelle, eventi, app e messaggi, vengono ora elencati insieme e ordinati in modo intelligente per rilevanza. N

uove opzioni a livello di filtri, come PDF e messaggi di posta, permettono di circoscrivere rapidamente la ricerca e ottenere ciò che si stava cercando. Spotlight può anche mostrare i risultati per documenti archiviati in spazi cloud di terze parti. E quando non si sa esattamente cosa cercare, nuove opzioni di navigazione di Spotlight permettono di passare facilmente al vaglio le app, i file, la cronologia degli appunti e molto altro.

Si possono richiamare centinaia di azioni direttamente da Spotlight, per esempio inviare un’email, creare una nota o far partire un podcast, senza dover passare da un’app all’altra. Apple ha predisposto delle API (interfacce di programmazione) per gli sviluppatori di terze parti e, se aggiornate tenendo conto di questa peculiarità, possono fornire a Spotlight la possibilità di eseguire azioni.

È possibile eseguire comandi rapidi e azioni dalla barra dei menu nell’app in cui sta lavorando, senza bisogno di togliere le mani dalla tastiera. Spotlight impara le abitudini dell’utente a livello di sistema e propone azioni personalizzate (es. l’invio di un messaggio ad un collega al quale scrive spesso). Altra novità è la possibilità di sfruttare scorciatoie di tastiera, ovvero brevi sequenze di caratteri che permettono all’utente di accedere direttamente all’azione desiderata.

Apple Intelligence

L’AI di Apple offre diverse possibilità in macOS 26 e, tra le tante, molto interessanti sono le novità che riguarda i Comandi Rapidi: una nuova serie di azioni intelligenti permettono di creare scorciatoie di tutti i tipi, per esempio per riassumere il testo con gli Strumenti di scrittura o per creare immagini con Image Playground.

L’utente può sfruttare i modelli di modelli di Apple Intelligence, on-device ma anche via Private Cloud Compute, per generare risposte che verranno poi utilizzate nei comandi rapidi, tutto nel pieno rispetto della privacy delle informazioni usate. È anche possibile sfruttare ChatGFPT (Impostazioni di Sistema > Apple Intelligence e Siri > Estensioni > Usa ChatGPT) per scrivere testi, creare immagini, rispondere a domande ed eseguire in automatico i comandi rapidi, esempio ad un determinato orario o quando si compie un’azione specifica, come salvare un file in una cartella o collegare un monitor.

Nuova app Games

macOS Tahoe introduce Apple Games, un’app dedicata dalla quale è possibile richiamare tutti i videogame dell’utente e ritrovare più facilmente i titoli preferiti, scoprirne di nuovi in linea con i gusti dell’utente e giocare con amici in nuovi modi inediti. Con la nuova funzione Game Overlay, l’utente può modificare le impostazioni di sistema, chattare con le persone amiche o invitarle a giocare, senza bisogno di uscire dal gioco.

Apple riferisce che con il Risparmio energetico attivo, le sessioni di gioco incidono meno sulla batteria e durano ancora di più. Per chi sviluppa, macOS Tahoe offre Metal 4, tecnologia che promette grafica più evoluta di rendering di nuova generazione, come MetalFX Frame Interpolation e MetalFX Denoising, librerie che – se sfruttate dagli sviluppatori, promettono immagini più fluide e frame rate più elevati.

Safari migliorato

Safari mostra pannelli dai profili arrotondati che sembrano fluttuare nella barra degli strumenti, e la barra laterale si arricchisce di nuove sezioni, tra cui Pannelli iCloud e Salvati, per semplificare la ricerca dei contenuti salvati. Rispetto a Chrome, secondo Apple è il 50% più veloce nel caricare i siti web visitati spesso e offre fino a quattro ore di autonomia in più per lo streaming di video. E per proteggere ancora meglio l’utente dai tracker online, il browser di Apple ora offre misure di sicurezza avanzate contro il fingerprinting che si applicano di default a tutta la navigazione.

Nuova app Diario

Tra le nuove app di serie Diario debutta anche su Mac per consentire all’utente di prendere nota di piccoli dettagli della vita di tutti i giorni o di eventi particolari, ogni volta che arriva l’ispirazione. L’app permette di scrivere aneddoti dettagliati e visualizzarli su una mappa. L’utente può anche tenere più diari per diversi ambiti della sua vita, e questi saranno tutti sincronizzati sui vari dispositivi con lo stesso account.

App Foto migliorata

Foto ha un design aggiornato con elementi Liquid Glass e prevede nuove più opzioni di personalizzazione, flussi di lavoro più semplici e una barra laterale coerente con quella di iPadOS. Le “Raccolte in evidenza” permettono di accedere alle raccolte più usate con un clic sulla barra laterale. Sono presenti nuovi pulsanti per accedere rapidamente a opzioni di filtro e ordinamento in tutte le viste, ed è possibile personalizzare le dimensioni dei titoli delle raccolte.

Nuove funzioni Accessibilità

Tra le funzioni più interessanti per l’accessibilità: la “Lente d’ingrandimento”, utile per consentire alle persone ipovedenti di ingrandire quello c’è intorno usando la fotocamera Continuity su iPhone o qualsiasi videocamera collegata via USB, di applicare filtri alle immagini per rendere gli elementi più chiari e il testo più leggibile, e anche di cambiare prospettiva quando guardano una presentazione o le pagine di un libro da una certa angolazione. Tra le altre funzioni in questa categoria, segnaliamo Accessibility Reader, una nuova modalità di lettura a livello di sistema sviluppata partendo proprio dall’accessibilità; una nuova esperienza Braille Access che offre un’interfaccia intuitiva per chi usa un display braille; e gli indicatori di movimento nei veicoli, che aiutano a ridurre la chinetosi quando si usa il dispositivo su un mezzo di trasporto in movimento.

Novità per le app Password e Note

Con l’utility “Password”, l’utente può facilmente tenere traccia delle modifiche apportate ai propri account, per esempio controllare la versione precedente delle password salvate, con tanto di dettagli sulla data di modifica. L’app Note ora consente di importare ed esportare una nota in un file Markdown e di acquisire le conversazioni nell’app Telefono come registrazioni audio complete di trascrizioni. Sempre Note, ora permette di accedere a tutte le note su iCloud da Apple Watch.

Promemoria migliore

Apple Intelligence può essere sfruttata nell’app Promemoria per scansionare un’email, un sito web o altri contenuti presenti su Mac per trovare le informazioni più importanti. L’utente può anche scegliere di usare l’IA per categorizzare automaticamente i Promemoria e raggrupparli in sezioni in modo che siano più facili da gestire.

