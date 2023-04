Bing AI, come usare il generatore di immagini su iPhone e Android

Se avete già provato il chatbot AI di Bing, quello che si basa sul più recente ChatGPT 4, sappiate che potete utilizzarlo anche per creare delle immagini. D’altronde Midjourney è stato appena sospeso a causa degli abusi del servizio, perciò il Bing Image Creator al momento rimane una delle soluzioni disponibili.

Per creare le immagini il sistema utilizza DALL-E e non bisogna far altro che dirgli cosa vogliamo, anche con precisi particolari, per ottenere risultati piuttosto fedeli alle richieste. Il sistema è stato implementato da poco per tutti gli utenti che accedono a Bing da desktop e dall’app: vi spieghiamo come funziona da quest’ultima.

Come usare Bing AI per creare immagini

Quando accedete al chatbot, anziché cominciare a parlarci subito dovete cambiare lo stile della conversazione cliccando sul pulsante Creatività in alto a sinistra. Da blu, la schermata si colorerà di viola e a quel punto potrete digitare le vostre richieste.

Pare che in futuro ciò non dovrà essere fatto perché il sistema sarà in grado di capire quando verrà chiesto esplicitamente di creare un’immagine, mentre adesso l’AI ha ancora bisogno di essere indirizzata verso l’obiettivo.

Al momento c’è un piccolo limite che ci riguarda direttamente perché le richieste possono essere fatte soltanto in lingua inglese, ma anche questo dovrebbe essere aggiustato in una delle prossime versioni.

Le immagini create potranno essere poi salvate direttamente sul dispositivo o condivise attraverso il link generato dall’AI.

Un’altra via

L’ultima versione dell’app ha aggiunto la scheda Bing Image Creator nella scheda App che troviamo all’estremità destra della barra inferiore quando apriamo l’applicazione di Bing. Attraverso questo accesso rapido non sarà neppure necessario avviare il chatbot: basterà digitare le proprie richieste (per il momento sempre e soltanto in inglese) nel box in alto e procedere nello stesso modo per la condivisione e il download delle immagini.

Nel frattempo, ChatGPT è stato bloccato in Italia: per tutte le notizie che ruotano intorno al mondo dell’intelligenza artificiale potete fare riferimento a questa sezione del nostro sito web.