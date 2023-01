Da Black Decker il dispositivo barista senza fili al CES 2023

Chiunque ha a che fare con gli attrezzi sa ad esempio che Makita, che produce trapani e seghe, ha in catalogo anche una macchina da caffè che funziona con le stesse batterie che alimentano i suoi strumenti da lavoro: per non essere da meno Black + Decker sta presentando proprio in questi giorni al CES 2023 il suo dispositivo barista senza fili.

Di cosa si tratta

Si chiama Bev by Black + Decker Cordless Cocktail Maker ed è praticamente un distributore di bevande alimentato a batteria che sfrutta le capsule della Bartesian per sfornare prelibatezze alcoliche anche senza essere esperti baristi.

Questo curioso elettrodomestico che l’azienda sta mostrando in questi giorni al Consumer Electronics Show CES 2023 di Las Vegas ha spazio per sei bottiglie di liquore e mette a disposizione dell’utente un controller sulla parte superiore della macchina tramite cui è possibile impostare il dosaggio dei vari drink e poter creare così mocktail o bevande anche più voluminose.

Dato che un distributore di cocktail non è qualcosa che si mette sul tavolo tutti i giorni, il dispositivo ha anche una sua modalità party che sostanzialmente crea «un arcobaleno di colori che si accende sotto le bottiglie», in modo da creare così l’atmosfera giusta anche all’angolo bar improvvisato in casa.

Con una sola carica della batteria – spiega l’azienda – è possibile creare fino a 250 drink, ma si può anche collegare direttamente alla rete elettrica e superare così il vincolo dell’autonomia.

Disponibilità e prezzo

Il barista senza fili di Black + Decker costerà 400 $ e sarà in commercio a partire da questa primavera inizialmente negli Stati Uniti.

Black + Decker e Apple

Non è la prima volta che l’azienda partecipa al Consumer Electronics Show: nel 2016 ad esempio presentò una batteria smart capace di alimentare i suoi trapani e ricaricare anche un iPhone.

L’azienda è anche particolarmente attratta dalle tecnologie Apple tanto che all’incirca un decennio fa lanciò un avvitatore elettrico che utilizzava lo stesso giroscopio degli iPhone per comprendere l’orientamento e regolare il senso di rotazione in base alla sua posizione

