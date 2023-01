WhatsApp con supporto proxy per eludere censure di internet in alcune zone del mondo

Mentre celebriamo l’inizio del 2023 con chiamate o messaggi privati, a molte persone continua a essere negata la possibilità di raggiungere i propri cari a causa di interruzioni dell’accesso a Internet. Lo ricordano gli sviluppatori di WhatsApp spiegando che, allo scopo, è stato ufficilmente attivato il lancio del supporto proxy per gli utenti del servizio in tutto il mondo.

“Scegliendo un proxy”, spiegano gli sviluppatori, “è possibile connettersi a WhatsApp tramite server creati da volontari e organizzazioni di tutto il mondo per consentire alle persone di comunicare liberamente”. A questo indirizzo i dettagli su come aiutare altre persone a connettersi, imparando a impostare un proxy.

Gli sviluppatori affermano che la connessione tramite proxy garantisce lo stesso livello di privacy e sicurezza offerto da WhatsApp. “I tuoi messaggi personali continueranno a essere protetti da crittografia end-to-end e resteranno tra te e la persona con cui comunichi. Nessun altro, nemmeno i server proxy, WhatsApp o Meta, potranno leggerne o ascoltarne il contenuto”.

“Il nostro augurio per il 2023 è che le interruzioni dell’accesso a Internet non avvengano più. Interruzioni come quelle che vediamo in Iran da mesi negano i diritti umani e impediscono alle persone di ricevere aiuto urgente. Tuttavia, se le interruzioni dovessero continuare, ci auguriamo che questa soluzione sia di aiuto alle persone ovunque ci sia bisogno di una comunicazione sicura e affidabile”.

L’opzione è disponibile nel menu delle impostazioni per coloro che usano la versione più recente dell’app.