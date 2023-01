LG SIGNATURE OLED M è la TV LG che funziona senza cavi

LG segna un altro record al CES 2023 presentando il suo ultimo display OLED da 97 pollici dotato della trasmissione wireless video e audio in tempo reale fino a 4K 120Hz.

LG SIGNATURE OLED M da 97 pollici (modello M3), è il primo televisore consumer al mondo con tecnologia Zero Connect, una soluzione wireless in grado di trasmettere video e audio in tempo reale fino a 4K 120Hz. A differenza dei televisori convenzionali, dove tutte le porte di input per il collegamento di dispositivi esterni si trovano sul retro o sui lati, l’M3 è dotato di un box Zero Connect separata che invia segnali video e audio in modalità wireless allo schermo cinematografico da 97 pollici di LG.

Considerando che in questo modo il box può essere posizionato lontano dalla TV, la Zero Connect aiuta a creare un ambiente di visualizzazione più pulito e privo di distrazioni e offre agli utenti una maggiore libertà di organizzare il proprio spazio in soggiorno. Il box è dotato di più porte per collegare dispositivi HDMI comunemente usati, come set-top box via cavo/satellite e console di gioco, oltre a connettersi in modalità wireless con soundbar compatibili per un audio più ricco e potente sempre senza cavi.

L’M3 e il box Zero Connect consentendo agli utenti di godere di contenuti fino a 4K 120 Hz anche grazie ad un algoritmo proprietario che permette di ridurre al minimo gli errori di trasmissione o le interruzioni in quanto può riconoscere i cambiamenti nell’ambiente immediato – come persone o animali domestici che si muovono nella stanza – e cambiare percorso di conseguenza. Inoltre, per la massima potenza del segnale, l’antenna della scatola può essere facilmente ruotata e/o inclinata per allinearsi alla posizione del televisore.

Inoltre, il box Zero Connect è abilitato per il riconoscimento vocale, il che significa che gli utenti potranno accendere e gestire l’M3 e i dispositivi connessi usando semplici comandi vocali.

Per tutto quello che viene presentato al CES 2023 il link da seguire è direttamente questo.