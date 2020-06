Bundle Mac: Parallels Desktop 15 in sconto a 48 euro e nove applicazioni top in regalo

Se volete virtualizzare Windows, Ubuntu e tutti gli altri sistemi operativi dentro macOS, non fatevi sfuggire il pacchetto attualmente in promozione su StackSocial, che include software top – tra cui spicca appunto Parallels 15 Desktop – in offerta grazie ad un codice a soli 54 dollari, circa 48 euro, grazie ad un codice Macitynet, praticamente meno del prezzo del solo Parallels che normalmente si compra per 80 dollari. Nel pacchetto completo ci sono, come detto, tantissimi programmi importanti (li elenchiamo sotto), ma forse il più rilevante è proprio Parallels.

Questo programma permette di lavorare su altri sistemi operativi usandoli a tutto schermo oppure tenendoli in finestra, molto comodo se si lavora in ambiente Apple ma si ha la necessità di lavorare occasionalmente su uno o due programmi concepiti ad esempio soltanto per Windows. E’ il programma leader nel settore della virtualizzazione “nativa”; è veloce, potente e versatile. Con esso potrete usare Windows su Mac e addirittura lanciare programmi Windows senza neppure accorgervene e senza uscire dal Finder.

Essendo un virtualizzatore non occorre riavviare il Mac in modalità BootCamp. Inoltre è davvero facile da utilizzare, sia dalle prime fasi per creare una macchina virtuale Windows all’interno del Mac, che durante il lavoro, nel backup e nelle principali operazioni quotidiane, rese immediate grazie a Parallels Toolbox, una cassetta degli attrezzi contenente oltre 30 utility che aiutano a migliorare e velocizzare le operazioni più comuni e ripetitive, sia quando l’utente lavora in ambiente Mac che con Windows.

Parallels Desktop 15 Mac supporta Catalina, Sidecar e Metal per prestazioni mai viste prima. Se volete saperne di più potete leggere la nostra recensione cliccando qui.

Come dicevamo fa parte di una interessantissima promozione di StackSocial che resterà valida fino al 10 giugno al costo di 54 dollari che sono 48 euro circa, inserendo il codice MACBUND10. Il solo Parallels 15 costa 79,99 euro, quindi praticamente comprate Parallels risparmiando 25 euro e “in omaggio” avete altri 10 programmi top per Mac del valore complessivo di oltre 1.100 dollari. I programmi inclusi nel prezzo sono PDF Expert, iMazing, Aurora HDR 2019, NetSpot Pro, Disk Drill Pro, Windscribe VPN, RapidWeaver 8, TextExpander, DeltaWalker Pro e XMind 8 Pro. Questo pacchetto si chiama The Limited Edition Mac Bundle Ft. Parallels Desktop e lo comprate per soli 59,99 dollari su StackSocial.