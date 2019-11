Black Friday 2019: come seguirlo con macitynet.it

Come di consueto anche quest’anno Macitynet vi aiuta a seguire il Black Friday e Cyber Monday con una edizione “speciale” che vi permetterà di cogliere tutte le occasioni più interessanti di negozi online e sul territorio.

Ovviamente un occhio di riguardo l’avremo per Amazon con cui si confrontano tante delle realtà e-commerce ma anche altri rivenditori con offerte interessanti troveranno posto sulle nostre pagine e sui nostri canali.

Il primo modo per seguire le offerte è ovviamente quello di accedere alla home page del nostro sito e in dettaglio alla sezione “Black Friday” e poi in quella Cyber Monday

Il secondo modo è quello di iscriversi al nostro Canale telegram delle Offerte che è attivo tutto l’anno e che nei giorni del Black Friday e Cyber Monday offrirà occasioni ancora più frequenti e interessanti

che è attivo tutto l’anno e che nei giorni del Black Friday e Cyber Monday offrirà occasioni ancora più frequenti e interessanti Il terzo modo è quello di seguire la pagina della diretta che prenderà la parte alta di questo spazio direttamente all’inizio dell’evento.

Quest’anno Amazon ha inoltre attivato una iniziativa speciale “Tesori Nascosti” che prevedeva, dall’8 al 12 di Novembre una serie di offerte di prodotti meno conosciuti anche di grandi marchi con sconti di rilievo. Ma nella settimana che Precede il black Friday c’è un’altra iniziativa: Conto alla rovescia alla la settimana del Black Friday in cui troverete offerte di grandi marche e su prodotti Amazon Basics.

Per una anteprima di queste offerte con tutti i link visitate questa pagina.

Qui sotto vi forniamo le istruzioni per seguire al meglio il Black Friday 2019 e il Cyber Monday 2019 su Amazon.

Il Black Friday e il Cyber Monday su Amazon

Eravate tutti lì ad aspettare il Black Friday Amazon del 2019? La data è certa: dal 25 novembre si dovrebbe aprire la settimana degli sconti che culminerà venerdì 29 novembre, per avere uno strascico fino al Cyber Monday, il 2 Dicembre novembre. Sul negozio già sono presenti diverse offerte, ma molte altre arriveranno ancora con il grande “boom” proprio venerdì prossimo e quindi si può fare ancora parecchio per prepararsi a cogliere le migliori…

Pur senza spiegarvi, da capo, come funzionerò il Black Friday su Amazon (ne parliamo diffusamente in un completo articolo), per capire come risparmiare davvero si deve partire dal sistema di promozione adottato da Amazon. Il grande rivenditore on line propone e proporrà

Offerte a tempo (scadono in pochi minuti o per esaurimento scorte)

(scadono in pochi minuti o per esaurimento scorte) Offerte del giorno (scadono alla mezzanotte o per esaurimento scorte)

(scadono alla mezzanotte o per esaurimento scorte) Offerte in vetrina (scadenze più lunghe)

Sfruttare al massimo il Black Friday di Amazon

Gli sconti sono su tutte e tre le categorie, ma ciascuna opera in maniera particolare. E se per le offerte a tempo e le offerte del giorno è obbligatoria la tempestività, per tutte è opportuna la conoscenza e qualche trucco… tecnico.

Aggiungete i prodotti al carrello subito

Le offerte a tempo hanno una durata molto limitata nel tempo e vengono esauriti rapidamente. Se vi interessa un prodotto potreste però trovarvi in difficoltà nel capire se quello di Amazon è il miglior prezzo e se lo è, di quanto… Per prendere tempo aggiungetelo subito al carrello. Avrete tempo 15 minuti per confermare o cancellare l’acquisto, ma nel frattempo avrete bloccato la vendita che resterà nel vostro carrello fino a quando non la confermerete. Usate quel tempo per vedere il prezzo medio di quello stesso prodotto in circolazione

Iscriversi ad Amazon Prime

Iscrivetevi ad Amazon Prime perché tutti coloro che si abbonano a questo servizio, hanno accesso anticipato di mezzora alle offerte, il che fa tutta la differenza del mondo. Nelle scorse edizioni infatti i prodotti più accattivanti per prezzo o qualità sono andati a ruba in qualche minuto e arrivare mezzora dopo gli altri, significa avere alte probabilità di restare a bocca asciutta. Eventualmente potete anche iscrivervi gratis e poi cancellare l’abbonamento. Su come sfruttare al massimo l’abbonamento Prime, abbiamo scritto un articolo approfondito che trovate qui.

Sfruttate i vantaggi Amazon

Amazon vi permette inoltre di acquistare i prodotti con un reso di 30 giorni. Ma normalmente in occasione del Natale, dal primo novembre al 31 dicembre, ogni prodotto acquistato spedito da Amazon ha diritto ad una restituzione fino al 31 gennaio. Potrete quindi comprare e valutare con calma se un prodotto è utile oppure no (fatto salvo ovviamente che in caso di danneggiamenti o usura, Amazon potrebbe rifiutare il ritorno…), oppure metterlo nelle mani di chi lo riceverà per Natale ed eventualmente restituirlo dopo Natale se non gli sarà piaciuto. Tenete conto che dopo 14 giorni avrete di ritorno i soldi pagati per l’acquisto, ma dovrete pagare la spedizione. Magari informazioni sulle politiche di restituzione di Amazon le trovate qui.

Aspettate il Cyber Monday

Se vi siete persi qualche offerta speciale, aspettate lunedì 2 Dicembre, il giorno del Cyber Monday, In passato Amazon durante questo giorno extra di offerte, ripete alcuni degli sconti visti nei giorni.

Seguite Macitynet

Il nostro sito selezionerà dalla lista che sarà enorme le offerte più interessanti per il nostro pubblico, focalizzando l’attenzione su prodotti che sappiamo essere interessanti per utenti Mac, iPhone, iPad e che hanno attenzione per l’elettronica in genere e la casa digitale.

Vi ricordiamo che potete anche seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale offerte), e questa pagina con la diretta.