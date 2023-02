Bloccate malware, furti dati pop-up e altro con Surfshark Clean Web 2.0

Se oggi vi parliamo di Surfshark Clean Web 2.0 è perché proteggersi su Internet sta diventando sempre più importante. Per capirci, «l’emergenza COVID-19 sarebbe una bazzecola in confronto a un attacco informatico su larga scala».

Sono state queste le parole di Klaus Schwab, presidente e fondatore del WEF, ideatore del Grande Reset, quel movimento post-pandemia che intende rimodellare il mondo all’insegna della sostenibilità, che dirige i lavori del Cyber Polygon tramite cui si simula annualmente un attacco informatico su larga scala alla catena di fornitura di un’azienda e la relativa risposta in tempo reale, in uno scenario che viene denominato «pandemia informatica».

Ecco, per sopravvivere a un evento di questa portata, ma anche più semplicemente per navigare sicuri già oggi, uno strumento come il Clean Web 2.0 di Surfshark può essere davvero risolutivo. Ecco perché.

Che cos’è

Innanzitutto va detto che si tratta di un’estensione per il browser (per ora su Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge) che può essere usata solo dagli abbonati Surfshark. Il servizio ha già una funzione di “Clean Web” chiamata Browser Ad Blocker, ma è del tutto basilare, mentre con la 2.0 annunciata di recente, che può funzionare anche in parallelo, la protezione aumenta esponenzialmente.

Cosa fa

Sostanzialmente le funzioni che aggiunge Surfshark Clean Web 2.0 sono quattro: per prima cosa, e non è poco, permette di bypassare la finestra pop-up di quei siti che infastidiscono la navigazione chiedendo di accettare i cookie.

In secondo luogo protegge sia dai malware che dal furto di dati: il sistema non fa altro che controllare un elenco di siti web precedentemente segnalati in modo da impedire che possano in qualche modo interferire con la navigazione dell’utente, che risulterà così completamente sicura e priva di rischi.

E per finire blocca sia gli annunci fissi come i banner nelle pagine web, sia quelli video che ad esempio interrompono la visione di un video online.

Quanto costa

Come dicevamo si tratta di un’estensione per il browser, quindi funziona soltanto lì e non su app e giochi esterni. Per usarla è necessario abbonarsi a Surfshark, che coi suoi 2,30 € mensili è tra i più economici che trovate attualmente in circolazione.

Sono infatti meno dei 2,99 $ richiesti ogni mese da NordVPN, o dei 3,75 $ di VPN.ac, degli 8,95 $ di Perfect Privacy e di molti altri servizi VPN che offrono funzioni simili, come Proton, Windscribe.