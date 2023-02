TikTok prova i video a pagamento

Pare che il social dei video brevi TikTok stia sviluppando una funzione che permetterà agli utenti di addebitare una somma per consentire l’accesso a determinati video e permettere così agli influencer di trarre maggiormente profitto dalle loro clip “più calde” proposte a pagamento.

Si dice anche che il social network stia prendendo in considerazione una riprogettazione del suo Creator Fund in risposta alle critiche sugli scarsi pagamenti; al momento questo fondo permette di guadagnare dai 2 ai 4 centesimi di dollaro ogni 1.000 visualizzazioni (di conseguenza per la modica cifra di 10 dollari bisogna raccogliere un milione di visualizzazioni).

Non solo video a pagamento, i piani di TikTok

L’idea è quella di ridurre il numero di account che possono accedere al fondo aumentando la soglia di follower necessari per l’iscrizione – al momento per potersi far pagare basta averne 10.000, mentre in futuro potrebbero servirne 100.000 – e al contempo aumentare anche la commissione. Si starebbe anche valutando di premiare gli utenti che producono video più lunghi facendo buon uso del limite dei 10 minuti aumentato di recente.

Non è chiaro quando potrebbero essere lanciati i video a pagamento di TikTok (attualmente sono in fase di test in Francia e Brasile), mentre la riprogettazione del Creator Fund secondo le fonti potrebbe arrivare già a marzo.

Perché sono aggiornamenti importanti per TikTok

L’azienda ha comunque bisogno di trovare la strada per mantenere alta la sua base di utenti che, seppur aumentata durante la pandemia, pare che adesso si sia stabilizzata. Il rischio è che gli influencer si spostino su Instagram o Snapchat ed è piuttosto alto soprattutto negli Stati Uniti, dove il social di recente è stato anche accusato di rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale.

Diversi politici starebbero infatti cercando di vietarlo almeno sui dispositivi governativi nel timore che il governo cinese possa usare l’app per spionaggio e propaganda. La società ha a lungo negato queste accuse e l’amministratore delegato è pronto a testimoniare davanti a un comitato della Camera il prossimo mese: ma se non riuscirà a convincere i funzionari, qualsiasi strategia di crescita nel fondamentale mercato USA potrebbe rapidamente fallire.

Anche in Europa sono in corso molteplici indagini sul social network cinese.