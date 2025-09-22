BMW IX5 Hydrogen passa dalla flotta pilota alla produzione in serie

BMW Group si prepara a lanciare un veicolo con cinque differenti tecnologie di propulsione: la nuova BMW X5 sarà infatti il primo modello a offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra propulsione elettrica a batteria, ibrida plug-in, benzina, diesel e, infine, a celle a combustibile alimentate a idrogeno.

L’iniziativa HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale) nasce con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di ecosistemi dedicati all’idrogeno e di una rete di stazioni di rifornimento nelle aree metropolitane, con una prima fase pilota prevista in Germania.

“L’idrogeno ha un ruolo chiave nella decarbonizzazione globale, ed è per questo che siamo fermamente impegnati a promuovere lo sviluppo di questa tecnologia” ha riferito Joachim Post, Membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, Responsabile dello Sviluppo, nel corso di un evento a New York.

Diversificazione

Un’ampia gamma di sistemi di propulsione – che comprende motori a combustione interna, ibridi plug-in, propulsori elettrici a batteria e, a partire dal 2028 con la nuova BMW iX5 Hydrogen, anche la tecnologia a celle a combustibile alimentate a idrogeno – dovrebbe permettere di soddisfare le diverse esigenze e richieste dei clienti.

Il Gruppo riferisce di flessibilità delle strutture produttive che permette di implementare le diverse tecnologie di propulsione nella nuova gamma in termini di sviluppo, approvvigionamento e produzione. Questo significa che, a partire dal 2028, la gamma BMW comprenderà due tipologie di propulsione completamente elettrica – a batteria e a celle a combustibile a idrogeno – confermando l’approccio tecnologicamente aperto.

BMW iX5 Hydrogen

Dopo il successo dei test condotti a livello mondiale con la flotta pilota, BMW iX5 Hydrogen debutterà sul mercato come primo modello a idrogeno prodotto in serie dal marchio. La tecnologia di propulsione si basa sulla terza generazione del sistema a celle a combustibile, sviluppato dal BMW Group in collaborazione con Toyota Motor Corporation.

Secondo il Gruppo questo avanzamento tecnologico apre la strada a un sistema “più compatto, potente ed efficiente”, capace di aumentare autonomia e prestazioni, riducendo al tempo stesso i consumi energetici.

I vantaggi della tecnologia a idrogeno

L’idrogeno è considerato un vettore energetico promettente per la decarbonizzazione globale. Può essere utilizzato come sistema di accumulo per l’energia prodotta da fonti rinnovabili, contribuendo a bilanciare domanda e offerta e garantendo una maggiore stabilità e affidabilità della rete elettrica. L’idrogeno rappresenta inoltre l’anello mancante per completare il mosaico della mobilità elettrica, laddove i sistemi di propulsione elettrica a batteria non offrono una soluzione ottimale.

Iniziativa HyMoS

Oltre a sviluppare la nuova BMW iX5 Hydrogen, BMW è impegnata anche nell’ampliamento della rete di rifornimento a idrogeno. L’iniziativa HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale) nasce per promuovere lo sviluppo di ecosistemi dedicati alla mobilità a idrogeno, in collaborazione con partner industriali e istituzionali. L’iniziativa mira a rafforzare la sostenibilità economica di questi ecosistemi aggregando la domanda proveniente da tutte le tipologie di veicoli – inclusi camion, autobus e automobili – così da garantire una distribuzione e un uso più efficienti delle stazioni di rifornimento.

Una fase pilota è già stata lanciata in Germania e in Francia, con l’obiettivo di raccogliere conoscenze utili al successivo sviluppo in altre aree metropolitane e all’eventuale espansione a livello internazionale. Per tutte le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.