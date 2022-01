Al CES 2022 arriva Ottobot, il robot per la consegna completamente autonomo

Al CES 2022 Ottonomy presenta Ottobots, una flotta di robot di consegna completamente autonomi per il settori della ristorazione e della vendita al dettaglio, progettato per la consegna in totale autonomia sia in ambienti interni ed esterni.

Ottobot è il primo robot al mondo per la consegna in totale autonomia, e che potrà servire sia in ambienti interni, come ad esempio gli aeroporti, sia in ambienti esterni. Ottobot ha anche collaborato con Crave, società con sede a Los Angeles, per la consegna di cibo dell’ultimo miglio per i suoi clienti del ristorante. Nel dicembre 2021, Presto, fornitore leader di tecnologie per l’automazione dei ristoranti, ha annunciato che gli ospiti dei ristoranti partner potranno ordinare utilizzando la tecnologia Presto e farsi consegnare il cibo tramite i robot di Ottonomy.

I progetti pilota di Ottobot hanno iniziato a funzionare durante la pandemia nel 2020. Le consegne iniziali dei robot hanno portato a ulteriori ricerche per sviluppare ulteriormente il programma e l’esperienza dell’utente man mano che le implementazioni continuano in tutto il paese nel corso dell’anno.

Gli Ottobot creano una mappa digitale dell’area di servizio, con la sua posizione in tempo reale che viene aggiornata sulla mappa mentre consegna autonomamente gli ordini. Il software di navigazione contestuale proprietario di Ottonomy consente a Ottobot di navigare in ambienti anche affollati e imprevedibili.

Per supportare il suo sforzo di implementare Ottobots in tutto il Nord America nei prossimi 18 mesi, Ottonomy ha stretto una partnership strategica anche con ARO, leader globale nella gestione, nelle operazioni e nel supporto robotici. ARO supporterà Ottonomy durante il suo lancio, inclusa l’implementazione, le operazioni quotidiane, la gestione della flotta robotica e la gestione completa del ciclo di vita del robot. Ottonomy è anche una nuova aggiunta a Newlab presso il Brooklyn Navy Yard di New York , dove gestiranno ulteriori programmi piloti.

Ottonomy è tra le aziende presenti fisicamente al CES 2022 di Las Vegas. Per tutte le novità presentate nel corso della manifestazione in link da seguire è direttamente questo.